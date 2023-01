Siena, il vice coach di Emma Villas Cruciani: "A Piacenza pensiamo solo a noi stessi"

14 gennaio 2023 a

Domani sera, 15 gennaio 2023, la Emma Villas sarà di scena a Piacenza per una trasferta da far tremare i polsi. I biancorossi, nelle cui fila uno dei migliori è l'ex di turno Yuri Romanò, arrivano dalle vittorie centrate in campionato a Trento e poi anche nella Cev Cup in Romania. Il tutto senza schierare ancora due stelle come Leal e Lucarelli.

Emma Villas, la furia del presidente Bisogno: "Squadra con atteggiamento inaccettabile, si cambia registro"

“Guardiamo a noi stessi e a quello che dobbiamo provare a fare meglio – dichiara l’assistente allenatore biancoblù Simone Cruciani. – È logico che per vincere in Emilia servono tante componenti, il nostro obiettivo è sempre quello di fare il nostro massimo e la migliore prestazione possibile, migliorando le nostre fasi di gioco e il nostro modo di stare in campo, aumentando la nostra qualità per poi diminuire quella degli avversari. Il match contro Milano? Rimane tanto rammarico. Non perché avevamo la presunzione di sentirci per forza competitivi, ma perché avevamo preparato la gara al massimo delle nostre potenzialità, ma in campo sono tornati prepotentemente certi fantasmi”.

