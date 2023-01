Siena, Emma Villas: il vicepresidente Mechini si aspetta una reazione

13 gennaio 2023 a

Ancora una trasferta difficilissima per la Emma Villas Aubay Siena, che domenica 15 gennaio 2023 è attesa a Piacenza (ore 20.30) dalla Gas Sales Bluenergy per la quarta giornata del girone di ritorno. I padroni di casa, pur privi di Leal e Lucarelli, hanno appena sbancato Trento e si trovano al quinto posto con 25 punti, dietro a Perugia, a Modena, a un punto di distanza dalla Lube che è terza, e con gli stessi punti di Trento che però vanta un migliore quoziente set.

Siena cerca un riscatto, la classifica fa paura e le giornate per agganciare la salvezza sempre meno. Il vicepresidente Fabio Mechini commenta: “Non è un ottimo momento per la squadra e per la società, veniamo da molte sconfitte e non possiamo attenderci miracoli. Ma ci aspettiamo che a Piacenza si scenda in campo con la massima determinazione per mostrare la migliore pallavolo possibile. Contro Milano non siamo riusciti a farlo, mi auguro che qualcosa cambi a Piacenza, per uscire dal campo con l’orgoglio di aver lottato a testa alta, tentando di giocarcela alla pari. Mancano 8 partite alla fine della regular season, quindi ci sono otto possibilità di fare punti. Abbiamo ancora tanti scontri diretti da giocare, la matematica non ci condanna e tutto dipende da noi”.

