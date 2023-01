Siena, La Gora di Sant'Albino alle finali per il titolo nazionale

10 gennaio 2023 a

La Gora dart team di Sant’Albino, dopo un lungo lavoro di squadra, sta per partecipare alle finali del campionato nazionale di freccette, gioco arrivato nel paese poliziano otto anni fa, presso il bar La Gora, dove da subito si è creata una squadra che ha partecipato a vari tornei, con la titolare Cinzia Nisi come capitano. La formazione ha cambiato vari giocatori e da cinque anni, oramai, partecipa ai campionati nazionali e regionali della Federazione open dart e proprio in questi ultimi anni si è quasi stabilizzata, mantenendo giocatori quasi fissi con qualche nuova entrata. Oltre a Cinzia Nisi, il gruppo è formato da Michele Fidenti, Samuele Arnaldini, Francesco Sorbara, loan Stegaru, Massimo Meloni e Stefano Broccoli.

La Gora, partita dalla serie C fino ad arrivare in A, e ha chiuso in testa il proprio girone e si sta preparando per le finali tricolori, che si svolgeranno al centro Congressi e fiere di Arezzo dal 20 al 22 gennaio 2023.

