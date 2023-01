Siena, la furia di Bisogno presidente Emma Villas: "Atteggiamento inaccettabile"

09 gennaio 2023 a

Ancora una sconfitta netta (e senza punti) per la Emma Villas, travolta ieri (8 gennaio 2023) in casa da Milano. I biancoblù restano all'ultimo posto, che sancirà l'unica retrocessione in A2: Taranto, penultimo, è 4 lunghezze più in alto e, al momento, ha anche lo scontro diretto a favore. La situazione si fa sempre più drammatica, e il presidente Giammarco Bisogno non ci sta.

Il presidente Bisogno: "Emma Villas non mancano i campioni per salvarsi, vediamo se hanno attributi"

"La squadra ha un atteggiamento inaccettabile - si sfoga. - Siena merita di più, è il momento che giocatori e staff facciano il punto della situazione e diano una risposta perché per ora fanno capire di aver già accettato la retrocessione, ma per me è inammissibile. Da ora si cambia registro nei confronti di un comportamento che non è degno. Pretendo il massimo impegno per raggiungere l’obiettivo, non ci sono più scuse per nessuno. Abbiamo giocatori che hanno conquistato scudetti, che giocano in Nazionali importanti e hanno una lunga esperienza nel massimo campionato. Quando vincevano, allora, erano forti gli altri e loro no? Con noi stanno dimostrando poco o niente, possibile che gente di questo livello non abbia spirito di reazione?"

Servizio completo sul Corriere di Siena in edicola lunedì 9 gennaio 2023

