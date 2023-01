Siena, Emma Villas all'attacco di Milano: vincere per sperare

07 gennaio 2023 a

Il 2023 della Emma Villas comincia domani (8 gennaio), tra le mura amiche contro l'Allianz Milano. A partire dalle ore 15,30 è in cartellone una sfida con un solo risultato accettabile: la vittoria, per conquistare punti che consentano di evitare l’ultima posizione in classifica, che significherebbe retrocessione. I meneghini non saranno un cliente facile, forti come sono, tra gli altri, di Patry e dell’ex di giornata Yuki Ishikawa, ma ad appena nove giornate dalla fine della regular season non sono più ammesse distrazioni.

Petric carica l'Emma Villas: "Milano forte, ma per noi ogni gara è fondamentale"

"Siamo reduci - spiega coach Omar Pelillo - da una buona settimana di allenamenti. La squadra arriva bene all’appuntamento contro Milano. Siamo carichi e attendiamo questo incontro. Pensiamo sempre a una partita alla volta, ognuna come se fosse una finale e consapevoli che ogni match ha una storia a sé. L'Allianz è una grandissima realtà, non siamo certo noi a scoprirla. Forse la classifica in questo momento non rende merito alle qualità dei nostri avversari, ma sappiamo bene qual è il tipo di pallavolo che possono esprimere. Noi siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare nella nostra parte del campo, sarà quello a fare la differenza. I match sono tutti difficili, ma quando si entra in campo lo si fa sempre per vincere. Dobbiamo mettere sul taraflex la rabbia per le ultime tre partite che abbiamo perso e cercare il riscatto”.

Il presidente Bisogno: "Emma Villas non mancano i campioni per salvarsi, vediamo se hanno attributi"

I milanesi hanno vissuto le ultime settimane in chiaroscuro e in altalena: l’ultima giornata di campionato del 2022 è stata negativa, con la sconfitta casalinga (per 1-3) nel derby contro Monza, mentre appena pochi giorni dopo c'è stata l’impresa di vincere all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche contro la Lube campione d’Italia in carica (per 1-3 anche in questo caso). Si trattava di una sfida valevole per la Coppa Italia: erano i quarti di finale e con quel successo i menghini hanno staccato il pass per le Final Four di fine marzo a Roma.

Emma Villas, vittoria a ogni costo ma Milano avrà il morale alle stelle

