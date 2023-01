Siena, 20 anni di amore per la Robur nel calendario del Club Chiesa

05 gennaio 2023 a

Venti anni di amore espressi rendendo omaggio un giocatore che è stato una bandiera e un simbolo per tutta l'Italia, e anche per la Robur. E' questo l'intento del Siena club Enrico Chiesa, con il calendario che ha appena prodotto e messo in distribuzione, dedicato ai quattro lustri dalla propria fondazione e impreziosito dalle foto più belle della fantastica avventura dei bianconeri in serie A. Non a caso, il titolo è 20 anni di amore per il Siena.

Questo oggetto, destinato a diventare da collezione e di culto per tutti i tifosi, si può trovare da oggi, 5 gennaio 2023, in maniera totalmente gratuita presso i Bianconero-point di Siena: Tabaccheria Narghilè, via Aretina; Media copie center in Banchi di Sotto 37; edicola Porta Pispini, via Aretina; edicola Campino viale Vittorio Veneto 43; Bar Nocino via Aretina 9.

Il calendario è edito da Il Bianconero, il periodico del Siena club Enrico Chiesa. che ha visto tra i fondatori, nonché nelle vesti di primo direttore, Piero Ruffoli, una colonna portante del Corriere di Siena (anche nella fase in cui cambiò il nome in Gazzetta di Siena). Giornalista garbato, ironico, preparatissimo e in gradi di ricordare, o ricostruire, nomi, vicende, partite e uomini di decenni e decenni di storia della Robur, era benvoluto da tutti: dirigenti, allenatori, giocatori. Quasi da tutti, almeno: c'è stato anche chi non ha gradito certi suoi giudizi, e gli ha messo le mani addosso. E, pochi giorni dopo, è stato invitato dalla società a fare i bagagli e a trovare altrove un posto dove prendere a pedate il pallone. C'è anche un po' dello spirito e degli insegnamenti di Piero Ruffoli in questo almanacco per il 2023 che rinverdisce una gloria indimenticabile della Siena calcistica.

