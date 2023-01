Emma Villas Siena, il capitano Nemanja Petric carica: "Milano forte, ma per noi ogni gara è fondamentale"

04 gennaio 2023 a

a

a

Domenica 8 gennaio riprende il campionato di Superlega della Emma Villas Aubay Siena. La formazione biancoblù tornerà a disputare una gara interna, al PalaEstra, e lo farà contro l’Allianz Milano che ha da poco vissuto l’esaltante vittoria all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche contro la Lube (1-3 il risultato finale del match) che ha consentito ai lombardi di centrare il pass per le Final Four di Coppa Italia di fine febbraio a Roma. Sia Siena che Milano cercano punti preziosi in campionato per migliorare la propria classifica. La Emma Villas Aubay cerca di avvicinare le formazioni che la precedono in classifica quando mancano nove partite alla fine della regular season. La squadra di coach Omar Pelillo tenterà di mettere sul taraflex le contromisure giuste per arginare Patry, Ishikawa e compagni.

Emma Villas, Mechini: "Un 2022 complicato ma la salvezza è alla nostra portata. Gennaio sarà cruciale"

“Milano sta vivendo certamente un bel momento – commenta il capitano della squadra senese Nemanja Petric – Si sono appena qualificati alle Final Four di Coppa Italia andando a vincere in casa dei campioni d’Italia in carica e di una eccellenza del volley italiano e mondiale come la Lube. L’Allianz è una grande squadra, piena di ottimi giocatori come Patry, Ishikawa, Piano. Conosco assai bene i giocatori della formazione meneghina, con alcuni di loro ho giocato insieme”. Per lo schiacciatore di Siena sarà una gara da ex: “Credo – aggiunge Nemanja Petric – che sia noi che loro meriteremmo una classifica migliore rispetto a quella che abbiamo. All’andata l’Allianz vinse bene la partita contro di noi, per 3-0, noi non riuscimmo a giocare una buona gara. Dovremo invece cercare di farlo adesso, affrontandoli e sfidandoli su ogni singolo punto. Non c’è una chiave particolare per arrivare al match o un fondamentale sul quale dovremo concentrarci. Dovremo cercare di fare un po’ tutto nella maniera migliore. Per noi d’altronde ogni gara è adesso fondamentale, dovremo mettere sul taraflex la massima concentrazione. Dovremo anche essere pronti ad adottare sistemi diversi, loro sono infatti un team duttile. Questi giorni di allenamento senza match ufficiali possono essere utili per noi. Abbiamo tante gare del girone di ritorno davanti a noi e dovremo giocarle nel modo migliore possibile”.

Il presidente Bisogno: "Emma Villas non mancano i campioni per salvarsi, vediamo se hanno attributi"

La partita, valevole per la terza giornata del girone di ritorno, prenderà il via domenica 8 gennaio alle ore 15,30 al PalaEstra. La prevendita per assistere all’incontro è già attiva sul circuito della CiaoTickets e in tutti i punti vendita convenzionati. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta venerdì 6 gennaio e sabato 7 gennaio dalle ore 16 alle 19 e domenica 8 gennaio, giorno del match, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14,30 in poi.

Emma Villas, vittoria a ogni costo ma Milano avrà il morale alle stelle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.