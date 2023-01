Siena, Emma Villas: Milano arriva col morale alle stelle

03 gennaio 2023 a

Sarà una sfida tanto importante quanto complicata quella che vivrà domenica 8 gennaio 2023 la Emma Villas tra le mura amiche di viale Sclavo contro l’Allianz Milano. Ishikawa e compagni, già temibili in condizioni normali, arriveranno infatti a Siena con il morale alle stelle, avendo appena staccato il biglietto per le Final 4 di Coppa Italia. Notizia già di spessore, che assume maggiore peso se si pensa che l’impresa è stata realizzata andando a espugnare, il 29 dicembre, l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, tana dei campioni d’Italia in carica della Lube.

I lombardi hanno perso il primo set, ma poi hanno ribaltato tutto imponendosi 3-1: 25-18, 21-25, 18-25 e 21-25 i parziali che hanno dato ragione all’Allianz in un’ora e 40 minuti. Per la squadra di coach Roberto Piazza, 21 punti dell’ex Emma Villas Yuki Ishikawa (che ha terminato col 60% in attacco) 18 di Mergarejo, 15 di Jean Patry. Milano ha anche dominato a muro, con 10 murate vincenti effettuate contro le 5 della Lube (e una sola per i marchigiani dal secondo set in avanti). Bene i meneghini sono andati anche al servizio, con 8 ace, quattro dei quali realizzati da Mergarejo, contro i 5 totali di squadra della Lube. Tutti nomi che il tecnico Pelillo non ha bisogno di segnare sul taccuino: li conosce molto bene.

Dopo un trittico di fuoco contro Trento, Lube e Perugia, Siena inaugura il 2023 con un’altra grande, a cui però non potrà essere concesso niente se si vuole conquistare l’intera posta che consentirebbe di ridurre le distanze con chi precede i Leoni in classifica. All’andata finì 3-0 per Milano. La posta in palio, come si intuisce, è altissima: il gruppo ha già ripreso ad allenarsi per arrivare al confronto nelle migliori condizioni realizzabili, ma anche la spinta del pubblico potrebbe giocare un ruolo non secondario.

