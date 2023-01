Siena, il presidente Bisogno: "Salvezza possibile, vediamo se i giocatori hanno gli attributi"

02 gennaio 2023 a

Il 2022 ha regalato alla Emma Villas prima una salvezza in A2 complicata, con una rincorsa partendo da una situazione non semplice ma con un finale esaltante (6 vittorie a ripetizione fino al successo a Santa Croce sull’Arno che ha sancito il raggiungimento dell’obiettivo), poi una chiamata in Superlega, dove però al momento Siena è ultima e dunque indiziata di retrocessione.

Emma Villas: pausa di campionato, si rigiocherà l'8 gennaio al PalaEstra contro l'Allianz Milano



In attesa che si torni a giocare nel 2023, domenica 8 gennaio in casa con Milano, il presidente Giammarco Bisogno commenta: "Se dovessi dare un voto a questo anno, sarebbe un 6 striminzito. Di soddisfazioni non ce ne sono state tante, ricordo però la vittoria a Castellana Grotte come uno dei momenti più belli della prima parte dell’anno. E in Superlega, il successo in casa contro Monza è stato bello e importante, arrivato dopo una tempesta e mostrando una bella pallavolo. La salvezza? Possiamo giocarcela. Fino a questo momento paghiamo soprattutto due partite e le sconfitte del girone di andata contro Taranto e Padova. La Superlega è così, ci sono sette o otto formazioni quasi invincibili mentre le altre devono cercare di fare punti soprattutto negli scontri diretti, nei quali noi invece abbiamo avuto passaggi a vuoto pesanti. Alla fine della regular season mancano nove partite, quindi tutto è ancora fattibile. Il tentativo sta soprattutto nella mente, nelle energie e nei cuori di chi scende in campo. Se si crede convintamente di poter raggiungere la permanenza in Superlega, tutto diventa fattibile. Dovremo avere anche il sostegno del pubblico e della città, ma in campo ci vanno i giocatori, e credo che i nostri ragazzi abbiano tutti i requisiti e le caratteristiche per ottenere il risultato"

Emma Villas, Mechini: "Un 2022 complicato ma la salvezza è alla nostra portata. Gennaio sarà cruciale"

Il massimo dirigente chiarisce: "Abbiamo pallavolisti che hanno giocato nelle Nazionali e in squadre molto forti. La situazione può cambiare, dipende anche dai meccanismi che ci saranno nella testa dei giocatori. Ritengo che un miracolo sportivo sia fattibile, chi mi conosce sa bene quanto io tenga a questo progetto. I nostri uomini devono trovare dentro gli stimoli giusti. Siena è una piazza complicata, qui si vede la stoffa di un giocatore. Se un pallavolista ha gli attributi, deve tirarli fuori”.

Emma Villas si arrende alle qualità della Sir Perugia davanti a un PalaBarton con 3.800 spettatori

