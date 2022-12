Emma Villas Siena, dopo la sconfitta di Civitanova Marche un'altra sfida da brividi contro la Sir Perugia

23 dicembre 2022 a

a

a

Niente da fare per l’Emma Villas Aubay Siena che all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche è uscita sconfitta per 3-0 contro i campioni d’Italia della Lube. Si trattava del recupero dell’ottava giornata di campionato, non disputata lo scorso 20 novembre a causa della positività al Covid di più di tre giocatori della formazione marchigiana. Con questa gara si è chiuso il girone di andata, e in realtà è stata poi già disputata pure la prima partita del girone di ritorno. La Lube, con i tre punti appena conquistati, è salita sulla seconda posizione della graduatoria, dietro a Perugia. Siena è dodicesima con 6 punti, che sono frutto delle due vittorie conquistate fino a questo momento dai toscani: in trasferta a Cisterna e in casa contro Monza. Le due squadre più vicine in classifica sono Taranto e Padova, a quota 9 punti.

Emma Villas Aubay si arrende in tre set alla forza dei vicecampioni del mondo della Itas Trentino

All’Eurosuole Forum la Emma Villas Aubay ha lottato il primo set, che la compagine allenata da coach Omar Pelillo ha terminato con buoni numeri e percentuali. Nel secondo e nel terzo set, poi, sono venute fuori le qualità della Lube che ha ottenuto profitti in tutti i fondamentali. Mvp dell’incontro è stato il giovane Mattia Bottolo, schiacciatore classe 2000, che ha terminato la sfida con 14 punti, il 52% in attacco e il 62% di positività in ricezione. In doppia cifra sono andati anche Ivan Zaytsev, che dopo un inizio di gara non ottimale si è ripreso e ha chiuso la partita con 14 punti, e Aleksandar Nikolov con 13 punti. Siena non è andata male in ricezione, dove ha fatto registrare un 57% di positività e un 29% di perfette. In attacco la Emma Villas Aubay ha chiuso con il 40%. Altri dati statistici della gara dell’Eurosuole Forum per Siena sono 2 servizi vincenti (opera di Nemanja Petric e di Federico Pereyra), 12 errori al servizio, 5 murate vincenti contro le 7 degli avversari.

Emma Villas Aubay e la partnership con Terrecablate. Turillazzi: "Continuiamo a credere nel progetto, il settore giovanile è fondamentale"

Questo il commento finale di Federico Pereyra: “Abbiamo giocato contro una grande squadra, si tratta d’altronde dei campioni d’Italia in carica. Nel primo set siamo riusciti a rimanere punto a punto, nel secondo e nel terzo non abbiamo fatto altrettanto. Dobbiamo rimanere uniti e continuare a lavorare per arrivare alle prossime partite nelle migliori condizioni possibili. Dobbiamo essere sempre pronti, anche in vista delle prossime sfide contro Perugia e contro Milano. Le cose oggi non sono andate per il meglio, ma mi fido dei miei compagni e credo che potremo fare delle buone prestazioni per il raggiungimento del nostro obiettivo della salvezza”. Ai microfoni nel post gara si è presentato anche il capitano del team biancoblu Nemanja Petric: “Siamo riusciti a rimanere sul punto a punto solamente nel primo set – sono state le sue dichiarazioni – e ciò ovviamente ci dispiace. All’inizio avevamo anche espresso un bel gioco, dopo è venuta fuori la Lube che è una squadra fortissima ed è campione in carica. Noi ci abbiamo provato e abbiamo sperato di riuscire a conquistare qualcosa però un team come Civitanova Marche ti attacca da tutte le parti. Sono forti, sono dei campioni, hanno meritato questa vittoria. A noi dispiace di non essere riusciti a rimanere sul punto a punto anche nel secondo e nel terzo set”. Lunedì 26 dicembre la formazione senese sarà impegnata al PalaBarton di Perugia per la gara valevole per la seconda giornata del girone di ritorno. Siena affronterà i campioni del mondo della Sir Perugia, il team di Giannelli e Leon. La partita prenderà il via alle ore 18.

Emma Villas a Civitanova per il recupero con la Lube. Pelillo: "Dobbiamo giocarcela a ogni costo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.