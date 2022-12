Robur Siena, adesso l'obiettivo della squadra di Guido Pagliuca è tornare a vincere al Franchi

Vincenzo Battaglia 21 dicembre 2022 a

a

a

Prosegue la preparazione della Robur Siena per l’ultima gara dell’anno, quella di venerdì al Franchi contro l’Ancona. Negli occhi dei tifosi bianconeri c’è ancora la strepitosa impresa di pochi giorni fa compiuta dai ragazzi di mister Guido Pagliuca allo stadio Comunale di Chiavari. Questa vittoria per il Siena è stata un’importante boccata d’ossigeno, perché i tre punti mancavano ormai da diverse partite. Ha rappresentato però soprattutto una rivincita nei confronti del destino. Il successo infatti è mancato per alcune giornate solo perché la Robur è incappata in circostanze a dir poco sfortunate. Diverse partite nelle ultime settimane sono sembrate stregate e che hanno complicato il percorso del Siena.

Senza tornare alle partite con Olbia e Rimini di inizio stagione, dove pure i bianconeri avrebbero meritato la vittoria senza dubbi, a condizionare la Robur ultimamente sono state le partite con Carrarese, Fermana e Fiorenzuola. Tre gare che hanno fruttato solo due punti, quando il Siena avrebbe forse meritato di fare bottino pieno in tutte le occasioni, a maggior ragione se si considera la situazione di emergenza con cui sono state affrontate queste sfide. Inoltre, come ha più volte ricordato mister Pagliuca, il Siena ha pagato spesso le gare infrasettimanali, sono quelle le partite in cui sono nati i problemi fisici e non sono arrivati i risultati desiderati. Pertanto a Chiavari non c’è stato alcun cambio di passo, la Robur ha semplicemente continuato a giocare come ha sempre fatto, con grinta e determinazione. Le prestazioni sono sempre state le stesse, la squadra ha lottato in tutte le circostanze, semplicemente il calcio a volte dà e a volte toglie.

La Robur guarda oltre la sfortuna e le assenze: la squadra di Pagliuca non molla mai

Oltre alla prestazione, con l’Ancona la Robur dovrà riuscire a centrare lo stesso risultato di Chiavari. È importante ritrovare il successo davanti al pubblico del Franchi, che manca ormai da qualche tempo. I tifosi bianconeri non hanno mai smesso di supportare la squadra anche nel momento di maggiore flessione e sperano di chiudere l’anno festeggiando i tre punti. I marchigiani non saranno un avversario semplice, ma il Siena ha dimostrato nel corso della stagione di esaltarsi proprio contro gli avversari più ostici, come si era intuito già nelle prime giornate, quando a cadere al Franchi era stata la Reggiana. Servirà quindi un’altra impresa prima di lasciarsi alle spalle un 2022 ricco di novità ed entrare in un 2023 pronto a riservarne altre, a cominciare dal mercato.

La Robur cade anche a Gubbio: per la prima volta in stagione due ko consecutivi

Entusiasmo Robur dopo il blitz di Chiavari. Lelli: "Felici di chiudere il girone di andata a 30 punti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.