Siena, Emma Villas Aubay e la partnership con Terrecablate. Turillazzi: "Il settore giovanile è fondamentale"

Quello tra Terrecablate ed Emma Villas Aubay Siena è un connubio che va avanti da molti anni. La società è anzi stata la prima a credere nel progetto della società pallavolistica biancoblu nel momento in cui il club guidato dal presidente Giammarco Bisogno decise di venire a giocare le proprie partite interne al PalaEstra a Siena.

“Per noi è l’ottavo anno di sponsorizzazione e devo dire che si tratta di una partnership estremamente soddisfacente – commenta Marco Turillazzi, amministratore unico di Terrecablate. – Si tratta infatti di un percorso e di un cammino che dà grandi soddisfazioni e che si basa sugli stessi principi etici. Valori che nel mondo della pallavolo sono veramente molto diffusi, con spettacolo in campo e con tifoserie piacevoli. Nel progetto della Emma Villas noi abbiamo sempre creduto e continuiamo a farlo”.

Prosegue Turillazzi: “Io sono appassionato di tutti gli sport e devo dire che la pallavolo mi piace particolarmente. Non mi perdo una partita della Emma Villas Aubay Siena. Del volley mi affascina il fatto che si tratta di uno sport veramente di squadra, se non giochi di gruppo non puoi rimandare la palla dalla parte opposta della rete. E vinci se giochi bene”.

Nel corso degli anni Terrecablate ha sempre manifestato il proprio impegno e interesse anche per il settore giovanile della società biancoblu. “Siamo molto attenti a questo aspetto – sono le parole di Turillazzi. – La partnership prosegue anche perché Emma Villas crede tanto nei giovani e dedica tempo e attenzioni al proprio settore giovanile. Quest’anno i numeri dei giovani che praticano la pallavolo nel vivaio biancoblu sono in forte crescita e questo è un elemento a nostro avviso fondamentale anche per il futuro del club. La pallavolo è adesso molto attrattiva e il volley italiano è in cima al mondo, come dimostra la recente finale tra Perugia e Trento al Mondiale per club. La nostra Nazionale azzurra è campione europea e anche campione del mondo in carica; questo sport si è ormai diffuso tantissimo, e viene molto praticato, anche nel territorio senese”.

