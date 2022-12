Siena, Emma Villas: impegno di altissimo livello a Civitanova con la Lube

20 dicembre 2022 a

Impegno da far tremare i polsi per la Emma Villas Siena, di scena domani (21 dicembre 2022) alle 20.30 a Civitanova Marche per sfidare i campioni d’Italia della Lube. Ivan Zaytsev e Luciano De Cecco sono alcuni degli avversari che si troverà di fronte per il recupero dell’ottava giornata, rinviata per motivi di salute dei locali. I tricolori hanno appena sconfitto Taranto per 3-0 e attualmente sono quinti con 20 punti (7 vittorie e 4 sconfitte). All’Eurosuole Forum Ivan Zaytsev ha realizzato 17 punti mentre Aleksandar Nikolov, giudicato mvp dell’incontro, ne ha totalizzati 14 e Yant Herrera 13. La Lube ha terminato la partita con il 59% in attacco e il 61% di positività in ricezione, murando i pugliesi in 8 circostanze (mentre Taranto ha realizzato 6 muri punto).

Emma Villas in trasferta con la Lube Civitanova e Mazzone sfida Zaytsev: "Voglio murarlo e guardarlo negli occhi"

Il coach senese Omar Pelillo spiega: “La Lube ha un ottimo roster, con il miglior palleggiatore al mondo e un grande allenatore. Con questa consapevolezza andiamo ad affrontare la sfida. Siamo carichi e nelle condizioni di giocarci un’altra battaglia sportiva. Dobbiamo riuscirci a ogni costo, per noi tutte le partite che mancano alla fine della regular season sono finali. Abbiamo un obiettivo, l’unica maniera per raggiungerlo è pensare di fare il meglio una partita alla volta. Prima del match contro Trento avevamo fatto una grande settimana di lavoro, avevamo preparato bene la gara e come tutte le sconfitte il risultato finale ci fa male. Onore a Trento che ha disputato un match spettacolare ed è riuscito a essere molto aggressivo dall’inizio alla fine e non ci ha permesso di entrare in partita”.

È un periodo molto intenso per i senesi che in appena otto giorni dopo aver giocato contro i vicecampioni del mondo di Trento e stasera i campioni d’Italia in carica, dovranno poi confrontarsi contro i campioni del mondo della Sir Safety Susa Perugia in Umbria. I biancoblù sono subito tornati in palestra per prepararsi al meglio e chiudere adeguatamente il 2022 e anche un dicembre che è stato pieno di gare e di impegni. Le distanze in classifica con chi è davanti sono comunque rimaste invariate. Padova ha infatti perso 3-0 a Modena mentre Taranto, come detto, ha ceduto per 3-0 in casa della Lube. Veneti e pugliesi rimangono quindi a quota 9, Siena ha 6 punti.

