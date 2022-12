Robur Siena, entusiasmo dopo il successo sull'Entella. Lelli: "Felici di chiudere il girone di andata a 30 punti"

18 dicembre 2022 a

E’ una chiusura di girone d’andata con il botto quella del Siena e nel dopo partita non può che esserci grande soddisfazione nel clan senese per il blitz del Comunale di Chiavari. Il sorriso di Nicolò Lelli, vice di Guido Pagliuca costretto a guardare i suoi dalla tribuna a causa della squalifica, dice tutto e anche di più. "Oggi avevamo di fronte un grande avversario che ha dato battaglia, è stata una partita molto maschia. Sapevamo che avremmo trovato una squadra di spessore - l’analisi di Lelli nella sala stampa del Comunale - siamo felici, i ragazzi si sono meritati questa grande vittoria. Era un momento in cui stavamo raccogliendo molto meno di quanto abbiamo seminato sul campo. Chiudiamo il girone di andata con 30 punti e siamo felicissimi così". Novanta minuti tosti che il Siena ha affrontato a petto in fuori, senza alcun timore, giocandosi sempre la partita dall’inizio alla fine. "Non c’è una chiave vera e propria di questo successo - continua Lelli - a volte si commenta il risultato e non la prestazione. Mi viene da dire che le prestazioni ci sono sempre state, basta ripensare alle partite con Carrarese e Fermana, per non parlare dell’ultima con il Fiorenzuola. La squadra ha sempre meritato di fare bottino pieno, ma non ci è riuscita per episodi un po’ controversi. Nonostante questo i ragazzi hanno continuato a giocare con grande determinazione".

Match winner della sfida in terra ligure Alessandro Favalli, che con il suo gol ha condannato l’Entella alla sconfitta e ai fischi dei suoi tifosi per niente contenti dell’andamento in questo girone d’andata. "Sono contentissimo per il gol vittoria e per la squadra soprattutto. Ci si allena bene in settimana - le parole del difensore senese - stiamo lavorando al massimo e il gruppo è unitissimo. Sono felice perché questa vittoria vale davvero molto. Abbiamo incontrato una squadra forte e organizzata che lotta per il vertice. Sono tre punti d’importanza capitale per la classifica, ma soprattutto per il morale e la nostra autostima".

Altro grande protagonista della sfida andata in scena al Comunale Francesco Disanto che pesa la vittoria ottenuta con quella che è considerata una delle big del campionato. "Vincere contro squadre di questa levatura è un valore aggiunto, ma dall’altro lato fa montare un po’ di rabbia per aver perso per strada dei punti contro squadre che erano alla nostra portata. Bisogna ragionare anche su questo - il pensiero dell’esterno d’attacco dei senesi - e continuare a mettere in campo l’atteggiamento di oggi anche con le squadre che sono dietro in classifica. La miglior notizia della giornata oltre la vittoria? E’ stata una grande gara anche sotto il profilo caratteriale, perché contro una squadra attrezzata per vincere il campionato siamo andati in vantaggio e abbiamo continuato a giocare. Dopo il pareggio siamo stati bravi a rimanere compatti e a non perdere le distanze in campo. Poi è arrivato addirittura il gol, sicuramente sono tre punti pesantissimi".

