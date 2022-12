Volley Superlega, l'Emma Villas Siena affronta la corazzata Itas Trentino: al PalaEstra serve un'impresa

17 dicembre 2022 a

Al PalaEstra di Siena arrivano i vicecampioni del mondo della Itas Trentino. La partita prenderà il via domenica alle ore 15,30 al PalaEstra. Sarà un match spettacolare, valevole per la prima giornata del girone di ritorno, con alcuni dei più grandi pallavolisti del mondo che calcheranno e si esibiranno sul taraflex di viale Sclavo. La Emma Villas Aubay Siena cercherà di proseguire sull’onda lunga del successo ottenuto nello scorso weekend contro la Vero Volley Monza, una vittoria per 3-1 che ha riportato entusiasmo nel team senese e ha portato tre punti importanti nella classifica del team toscano. Trento, dal canto suo, cerca punti preziosi per risalire in classifica dopo la cavalcata in Brasile culminata con il secondo posto al Mondiale per club dietro a Perugia, in una finale tutta italiana. Trento ha una diagonale formidabile composta da Sbertoli e l’inossidabile Kaziyski, che nella partita del girone di andata giocò un bellissimo match contro Siena. In banda ci sono altri giocatori di eccellente qualità come Michieletto, anche lui campione del mondo, e Lavia. Per non parlare dei centrali, di esperienza e sostanza, come Podrascanin e Lisinac. In seconda linea a difendere per il team di coach Angelo Lorenzetti c’è Laurenzano.

“La squadra arriva a questa partita dopo una settimana che è stata di grande intensità messa in allenamento – è il commento dell’assistente allenatore Simone Cruciani – e di grande attenzione da parte di ognuno di noi su quella che per noi è sempre la sfida più importante, cioè la prossima. Stiamo ragionando in questo modo, partita per partita, e mettiamo la massima attenzione nell’approccio di ogni singola sfida. Contro Monza il gruppo ha avuto una grande reazione di orgoglio e c’è stata un’importante attenzione ai dettagli e ai particolari che ha pagato nei momenti chiave della partita. L’inerzia del match ha girato poi a nostro favore. I ragazzi sono stati bravi a mettere in pratica ciò che avevamo programmato”. Ancora Cruciani: “Poniamo l’attenzione su noi stessi e su ciò che dobbiamo e siamo chiamati a fare e quindi su come andiamo ad affrontare determinate partite. Come staff tecnico chiediamo ai ragazzi di fare ciò che abbiamo programmato. Il lavoro va sempre nell’ottica di creare un’identità alla squadra. Se ci soffermiamo a guardare la grandezza degli avversari, in questo caso di Trento, si rischia di perdere di vista l’obiettivo, quindi la nostra prestazione contro l’Itas. Dobbiamo avere chiara quella che deve essere la nostra idea di gioco e dunque come andremo ad affrontare la gara”.

Queste le parole del pre-gara di Gianluca Carloncelli, assistente e match analysist della Emma Villas Aubay Siena: “Ci troviamo ad affrontare una delle squadre più forti del mondo, noi dovremo giocarcela al meglio con umiltà e consapevoli del grande lavoro che stiamo continuando a fare. Contro Monza abbiamo giocato una pallavolo di coraggio, con grinta, rabbia e voglia di riscossa e di rivalsa. Ci sono state rotazioni importanti che hanno anche creato difficoltà ai nostri avversari, eravamo molto preparati e abbiamo trovato la prestazione che cercavamo. Per quanto mi riguarda sono assolutamente soddisfatto da questa esperienza professionale. La società lavora bene, mi sento nella giusta causa e stiamo tutti dando il massimo per il raggiungimento del nostro obiettivo”. La prevendita per assistere al match Siena-Trento è attiva sul circuito della CiaoTickets e in tutti i punti vendita convenzionati. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta anche sabato dalle ore 16 alle 19 e domenica, giorno del match, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 in poi.

Durante il match sarà attivo il servizio di baby park: i bambini presenti al PalaEstra potranno giocare e divertirsi durante l’incontro con animatori professionisti.

