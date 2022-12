Siena, Mazzone: "Emma Villas, da ora in poi tira sempre fuori il carattere visto con Monza"

15 dicembre 2022 a

La Emma Villas, domenica 11 dicembre 2022, ha conquistato la sua prima vittoria casalinga in un girone di andata a cui manca ancora un recupero, quello in casa dei campioni d'Italia della Lube Civitanova Marche. Il bilancio è di due successi complessivi, 6 punti e ultimo posto. Domenica 18 dicembre, intanto, arriva in viale Sclavo Trento per la prima di ritorno.

“Contro Monza abbiamo fatto vedere carattere - dice il centrale biancoblù Daniele Mazzone, – e dobbiamo portarcelo dietro anche in altre circostanze. Se sappiamo mettere un’intensità di questo tipo per tutto l’incontro possiamo fare buone cose pure nelle prossime sfide. Era successa la stessa cosa anche a Cisterna, ma subito dopo il nostro gruppo è stato colpito dal Covid che ha avuto un peso nel nostro cammino. Ora dobbiamo andare avanti in quella direzione e proseguire con l’entusiasmo che abbiamo ritrovato: lo stiamo vedendo ogni giorno in allenamento e dobbiamo farlo venire fuori anche in partita".

Il calendario non è semplice, ma niente lo è nel campionato di Superlega, il più forte del mondo. “Abbiamo di fronte scontri complicati – prosegue Mazzone. – Spero che riusciremo ad avere un’intensità differente rispetto alle sfide di andata. Trento è vicecampione del mondo, ha una rosa lunga, di giocatori esperti: non sarà semplice ma dobbiamo cercare di stare nel punto a punto e creare loro delle insicurezze. In teoria non abbiamo niente da perdere, possiamo giocare a viso aperto. Siamo a caccia di punti. Con le grandi parti sfavorito, qualunque cosa arriverà sarà buona. Affrontiamo in rapida successione i vicecampioni del mondo, i campioni d’Italia e i campioni del mondo. Saranno esami difficilissimi, qualunque punto conquistato sarebbe importante. Ho visto nella gara contro Monza una carica che avevamo avuto solamente contro Cisterna. Eravamo stretti all’angolo e siamo riusciti a tirar fuori una voglia di vincere che ci ha portato a lottare su ogni pallone. Ricordiamoci che siamo ultimi in classifica, una vittoria non ci deve appagare né rilassare. Non siamo nella posizione di poterlo fare”.

