Siena, Mazzola Valdarbia insorge: "Sconfitti da un rigore ingiusto, chiediamo rispetto da parte degli arbitri"

Dopo la sconfitta casalinga di domenica 11 dicembre 2022 contro la Fortis Juventus, il Mazzola Valdarbia decide di battere il pugno sul tavolo e di alzare la voce. Dopo aver lasciato lo stadio di Monteroni per protesta, la prima uscita dei biancocelesti sul campo Ceccarelli di Cerchiaia a Siena ha portato amarezza soprattutto per come è maturato lo stop: una partita rocambolesca marchiata da un rigore in pieno recupero e fortemente contestato dai padroni di casa.

Al 92', infatti, tutto lasciava prevedere che il match si chiudesse a reti inviolate, malgrado i senesi si fossero fatti vedere un po' di più soprattutto nel primo tempo. Il sostanziale equilibrio della ripresa, comunque, rendeva legittima la divisione della posta, quando l'arbitro Borriello di Pontedera ha ritenuto di punire con la massima punizione un fallo di mano di Fabbrini su una respinta che sembrava palesemente fatta con il petto. Gli ospiti hanno realizzato, espugnando così il terreno del Mazzola Valdarbia. Si è così scatenato un parapiglia con un giocatore (Nassi) espulso.

La dirigenza, dopo aver sbollito la delusione, ha deciso di partire al contrattacco emettendo un comunicato ufficiale. "Ci troviamo nuovamente a dover commentare una sconfitta molto amara da digerire - si legge nella nota, - giunta a causa di una decisione arbitrale che lascia tutti basiti. Premesso che tutti i punti sin qui guadagnati e perduti sono stati esclusivo frutto del responso del campo, la gara di domenica lascia l'amaro in bocca per come è giunta, ovvero con un calcio di rigore fischiato nonostante la respinta del nostro giocatore fosse avvenuta con il petto, come testimoniato dal segno lasciato dalla palla in occasione dell'impatto. Di fronte all'ennesima ingiustizia di questa stagione, l'Asd Mazzola Valdarbia, una delle poche società presente all'incontro organizzato dall'Aia ad inizio stagione, domanda lo stesso rispetto richiesto nel suddetto incontro cosa che, fino ad oggi, non è parso esserci sempre stato".

