La Robur Siena guarda oltre la sfortuna e le assenze: la squadra di Guido Pagliuca non molla mai

Vincenzo Battaglia 12 dicembre 2022 a

La Robur Siena non muore mai. Contro il Fiorenzuola i bianconeri sono riusciti a trovare il gol del pareggio a cinque minuti dalla fine, conquistando un punto preziosissimo soprattutto per il morale. Tuttavia, la squadra di mister Pagliuca avrebbe meritato un risultato ben diverso poiché ha dominato in lungo e in largo per tutta la partita, collezionando tre legni, un salvataggio sulla linea e una rete annullata per fuorigioco. Una serie di eventi che di solito, nell’arco di una partita, possono capitare, però è singolare che accadano tutti insieme. Tra l’altro non è nemmeno la prima volta che la Robur si ritrova in situazioni del genere in questa stagione, perché era già successo contro l’Olbia, il Rimini e la Fermana.

Al di là del risultato, la prestazione del Siena è molto confortante. I bianconeri arrivavano alla gara di sabato in condizioni psico-fisiche non ottimali e per di più l’avversario era la principale rivelazione della stagione. Sui senesi pesavano anche le due sconfitte consecutive subite contro Fermana e Gubbio, oltre che il solito problema di infortuni, dato che sono fermi ai box Mora, De Paoli, Buglio e Collodel e nessuno di loro sembra destinato a tornare in tempi brevi. Eppure fin dal fischio d’inizio il Siena è riuscito a imporre il suo gioco, incappando però al 10’ nella rete di Mastroianni, arrivata in seguito ad una ripartenza degli emiliani. Si è trattato però di un episodio isolato, da quel momento in poi la Robur ha fatto la partita, chiudendo i rossoneri nella loro metà campo. La sfortuna si è accanita in particolare su Frediani, uno dei giocatori più brillanti delle ultime settimane, che ha colpito un palo nel primo tempo e due traverse, nel giro di trenta secondi, nella ripresa. Dopo una prestazione simile e dopo così tante palle gol salvate dalla sorte, uscire a mani vuote sarebbe stata una beffa troppo grande. A pareggiare ci ha pensato Paloschi, recuperato in extremis da un infortunio e subentrato a gara in corso, con un gol di rapina, da centravanti vero.

La Robur ha ripreso a fare punti, adesso l’obiettivo è tornare a vincere. Non sarà però una missione semplice, perché da qui fino alla pausa natalizia sul cammino dei bianconeri ci saranno due delle squadre migliori del campionato, la Virtus Entella e Ancona. Il Siena visto con il Fiorenzuola però non deve aver paura di nessuno. Sul piano dell’atteggiamento la formazione di Pagliuca non ha nulla da rimproverarsi, la fortuna prima o poi girerà. Intanto oggi riprendono gli allenamenti. Da valutare le condizioni di De Paoli e Collodel con il primo che dovrebbe rientrare gradualmente ed essere a disposizione della Primavera per ritrovare il ritmo partita.

