Siena, Emma Villas conquista la prima vittoria casalinga: Monza si arrende

Ci vogliono 2 ore e 17 minuti di autentica battaglia di nervi, di grinta e di voglia di non mollare mai, ma alla fine, nell'ultima giornata di un girone di andata da dimenticare, la Emma Villas trova contro Monza il suo riscatto, la prima vittoria casalinga (3-1 davanti a spalti per la prima volta nella storia in contestazione, con uno striscione che chiede se c'è ancora una squadra per cui tifare) e un esordio strepitoso per il nuovo coach Omar Pelillo, subentrato nell'immediata vigilia a Montagnani. Siena chiude con il 50% in attacco, 10 murate vincenti e con il 58% di positività in ricezione. Miglior realizzatore del match è capitan Nemanja Petric, non a caso Mvp dell’incontro con 20 punti e il 61% in attacco. Ottimo anche Pereyra, che chiude con 12 punti e il 65%.

Nel primo set i Leoni partono bene (7-5) e Petric fa già capire di che panni veste. I brianzoli, però, mettono la testa avanti (10-11) e sembrano in grado di allungare (13-18). Ci pensa Pereyra a scacciare fantasmi già visti, propiziando il 15-18 che fa da trampolino di lancio al 18-18 di Raffaelli. Adesso è una partita a scacchi, con punteggio a elastico fino al 24-24 che porta ai vantaggi. Qui il cuore senese ha la meglio, con l'ace di Petric e Pereyra che mette giù il 26-24.

Il secondo set dà l'impressione che il momento magico continui, e una grande giocata di Petric vale il 12-9. I lombardi non gradiscono, e con Beretta e Davyskiba si portano sul 17-19. Muro di Ricci su Davyskiba per il 19-19, ma Monza si prepara ad andare via: 21-23, Petric ci prova ma la frazione si chiude 22-25

Terzo set, Galassi fa male in attacco e a muro e, sul 9-11, coach Pelillo chiama time out per parlarci sopra Trovare il controllo non è semplice, gli ospiti passano in scioltezza da 9-13 a 12-16 e danno0 l'idea di aver preso le misure per ribaltare il match. Non hanno però fatto i conti con capitan Petric in attacco. Si arriva sul 20-20, poi ecco il punto break con Biglino: 22-21. Si va di nuovo ai vantaggi (24-24) e Grozer propizia anche il set point per i suoi. Niente da fare: Pereyra mura, poi si esibisce in un grande salvataggio. Mazzone a muro mette il punto esclamativo: 28-26.

Nel quarto set Siena è 0n fire: 5-1, poi 10-5 e 11-6. Se Monza si riavvicina (14-11) ci pensa Petric a ristabilire le distanze. Suo il 19-15, poi è bravo Pinali per il ventesimo punto. Petric ormai è totalmente in cattedra, poi Pereyra ha l'onore di chiudere l’incontro (25-21). Siena vince e conquista tre punti pesantissimi.

