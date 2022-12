Siena, Emma Villas con le spalle al muro: con Monza la vittoria è d'obbligo

11 dicembre 2022 a

Appuntamento col destino, oggi al Palaestra, per la Emma Villas. A partire dalle 15,30 l’undicesima giornata di campionato di Superlega (ultima di andata, anche se manca ancora il recupero a Civitanova Marche, nella tana della Lube campione d’Italia) metterà davanti ai senesi la Vero Volley Monza, ma soprattutto una partita da non perdere assolutamente. Il girone ascendente del torneo ha regalato solo amarezze: nessuna affermazione in casa (viale Sclavo è stato terreno di conquista per chiunque, anche per Taranto diretto concorrente nella lotta per non retrocedere), un solo acuto in trasferta e una classifica con 3 punti e la quota sopravvivenza adesso un po' più lontana.

I biancoblù arrivano a questo autentico bivio stagionale dopo il ko per 3-0 a Padova, in un recupero infrasettimanale che rappresentava una tappa fondamentale per il cammino verso l'obiettivo e che ha portato al divorzio da coach Montagnani. Il nuovo allenatore è l’argentino Omar Pelillo, coadiuvato dall’assistente Simone Cruciani. Così il tecnico presenta la gara: “Abbiamo avuto solamente poche ore per preparare una sfida molto difficile, ma siamo molto motivati e con una grande voglia di riscatto. Giocare così presto può anche rappresentare un vantaggio. Siamo tutti colpiti dal cambio in panchina, in quanto molto legati a Paolo Montagnani. Anche io lo ringrazio per tutto quello che ha fatto nei miei confronti in tutto il periodo che abbiamo trascorso insieme. Adesso siamo chiamati a trovare le motivazioni per giocare la nostra migliore pallavolo, consapevoli che può esserci subito un’occasione per riscattarci. La squadra sta bene, tutti sono a disposizione”.

Monza ha attualmente 12 punti in classifica, è nona con 4 vittorie e 6 sconfitte. E’ reduce dalla sconfitta interna contro Modena che nel frattempo è risalita fino alla seconda posizione dietro a Perugia: in Lombardia è finita 1-3 per gli emiliani. Per la Vero Volley 16 punti dell’ungherese con nazionalità tedesca Grozer, lo stesso numero di quelli messi a referto da Davyskiba, 12 quelli del finlandese Marttila e 11 di Galassi. Tutti nomi da imprimersi bene in mente per fare in modo di contrastarli adeguatamente. Oggi il successo è imprescindibile, meglio se da 3 punti.

