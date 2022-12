Siena, Emma Villas esonera Montagnani. Il presidente Bisogno: "Basta scuse, ora fuori gli artigili"

09 dicembre 2022 a

La sconfitta a Padova, in uno scontro diretto che doveva far vedere che la Emma Villas ha ancora la grinta giusta per rimanere in Superlega, è stata fatale a coach Paolo Montagnani, sollevato dalla guida dei leoni biancoblù. Il ko senza mordente in Veneto (3-0 in un’ora e un quarto) è stata solo l’ultima goccia. A pesare sono stati anche lo scivolone interno con Taranto (altra partita da non perdere assolutamente), i soli 3 punti conquistati nel girone di andata, un ultimo posto sempre più lontano dalla quota permanenza. Ora la bacchetta passa nelle mani di Omar Pelillo, coadiuvato da Simone Cruciani.

“Cambiare il tecnico - commenta il presidente Giammarco Bisogno - non è mai piacevole. Purtroppo la situazione è veramente complicata: veniamo da nove partite con una sola vittoria e tutte sconfitte, con le ultime tre veramente difficili da commentare. La squadra è in una condizione tecnico-psicologica inconcepibile e ha un atteggiamento remissivo. Quando l’abbiamo costruita, sapevo che l’obiettivo sarebbe stato la salvezza senza voler puntare a qualcosa di più, però tra questo e diventare la Cenerentola del campionato ce ne passa. Pertanto, insieme allo staff, siamo intervenuti sul primo aspetto, rapido ed immediato per cambiare un trend così negativo. Non so se questa sarà la soluzione giusta, ma non farò più sconti a nessuno, né allo staff né a quelli che vanno in campo, perché questa non è una squadra che può chiudere un girone con soli tre punti e una sola vittoria. I giocatori devono metterci la faccia, il loro carattere, la loro dignità".

Bisogno e furente, ma combattivo: "Sono convinto che questo gruppo debba trovare la forza per uscirne e lottare fino alla fine per la salvezza. La società, allo stesso tempo, non permetterà più situazioni ridicole senza grinta e passione come quelle che ho riscontrato ultimamente: non è tollerabile che giocatori anche di prima fascia non abbiano un briciolo di dignità per uscire da questa condizione. Basta scuse, è ora di tirare fuori gli artigli. Poi, in tema mercato, confermo che rimaniamo attivi e valutiamo tutte le opzioni possibili, ma in questo momento non ci sono situazioni migliorative. Come nuovo coach, Omar Pelillo è da tanti anni con noi. Ritengo che abbia tutta l’esperienza e la tecnica per poter tentare questa impresa. Ha la mia massima fiducia”.

