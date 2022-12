Siena, Costone: David Fattorini non è più l'allenatore della prima squadra

08 dicembre 2022 a

Si separano, a livello di prima squadra, le strade del Costone e di David Fattorini, il coach della promozione in C Gold dopo un'esaltante galoppata nella scorsa stagione. La società fa sapere che l'intesa tra le parti è stata risolta "in maniera consensuale", alla luce della difficoltà di proseguire assieme nel percorso tecnico. Per il momento non è stato ancora individuato un sostituto: i prossimi impegni agonistici saranno affrontati in autogestione, con Gianni Terrosi, infortunato, che vestirà i panni di capitano-allenatore, poi verrà valutato l’evolversi della situazione.

"Siamo davvero riconoscenti a Fattorini - commenta il presidente Emanuele Montomoli - non solo per il grande risultato dello scorso anno, con storiche vittorie nei derby, ma anche per tutto il lavoro svolto a livello di settore giovanile. Questo non è uno strappo definitivo; gli abbiamo chiesto di rimanere per occuparsi del vivaio, convinti che assieme a lui potremo incentivare un aspetto per noi molto importante. A titolo di riconoscenza gli abbiamo assicurato il rispetto degli impegni presi contrattualmente. Quello che sta succedendo con la prima squadra è frutto di un insieme di fattori negativi, in primo luogo gli infortuni che hanno minato la serenità nello spogliatoio e gli equilibri in campo".

Da parte sua, David Fattorini spiega: "E' una decisione presa nell’interesse della società e della squadra. Voglio bene al Costone; qui sono nato e cresciuto cestisticamente, prima da giocatore, poi da allenatore, con una lunga esperienza nel femminile che mi ha forgiato tecnicamente. Nella scorsa stagione ci siamo levati tante soddisfazioni, ma ogni campionato fa storia a sé. Adesso la situazione è tale da dover fare scelte difficili. Mi auguro che la squadra possa in primis recuperare tutti gli infortunati, le cui assenze hanno condizionato la prima parte di stagione, poi che possa progredire anche sotto l’aspetto dei risultati. Sono molto dispiaciuto, ma nello sport bisogna accettare anche queste logiche. Il mio non è un addio; la Società mi ha chiesto di proseguire come responsabile tecnico del settore giovanile, lo farò con grande piacere sempre che ci siano le condizioni per agire con programmi ben definiti che sono certo il Costone vorrà perseguire, come del resto ha fatto fino a questo momento".

