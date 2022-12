Siena, Emma Villas a Padova. Montagnani: "Scontro salvezza, decisivo il sangue freddo"

07 dicembre 2022 a

a

a

Emma Villas domani a Padova: imperativo, fare punti per dare fiato a una classifica difficilissima. “Sappiamo che andiamo a giocare una partita importante - sottolinea coach Paolo Montagnani alla vigilia - contro una squadra che ha solamente 3 lunghezze più di noi in classifica. Ha dei punti di riferimento noti e importanti per l’attacco, buoni turni di battuta ma comunque può darci delle occasioni per conquistare la posta”. Il match è il recupero della sesta giornata di Superlega, inizialmente in programma il 5 novembre, ma rinviato a causa della positività al Covid di più di tre giocatori senesi. Raisport lo manderà in diretta.

Giocatori positivi nel roster, la Emma Villas non può andare in trasferta a Padova

Ancora coach Montagnani: “È un confronto tra due squadre che vengono da momenti non semplici e da diverse sconfitte consecutive. Tutte e due conoscono quindi l’importanza di questo match, vincerà chi avrà maggiore sangue freddo e riuscirà a gestire nella maniera migliore i propri momenti di difficoltà. Così abbiamo preparato questa partita, analizzando le formazioni avversarie e cercando di migliorare la nostra e mettendoci di fronte al fatto che vanno riconosciuti i momenti di difficoltà per poter reagire in maniera positiva. Per noi è difficile perché dopo tante sconfitte ci sono sempre pensieri negativi che intervengono a togliere tranquillità anche nell’aspetto tecnico. Però per arrivare dove ci siamo prefissati per questo campionato si passa da queste partite e tutti sono chiamati a tirare fuori il meglio. Dopo la gara di Verona non ci siamo mai fermati perché era il momento di stare insieme e di preparare al massimo, al 100%, questa gara. Siamo tutti in efficienza fisica e quindi siamo pronti a giocarci le nostre carte”.

Il ds Cottarelli: "La stagione della Emma Villas si può ancora salvare ma dobbiamo fare punti a cominciare da Verona"

Quello tra Padova e Siena è un vero e proprio scontro salvezza. I veneti sono reduci dalla sconfitta per 3-0 rimediata alla Blm Group Arena di Trento in un’ora e 9 minuti di gioco. Per Padova sono andati in doppia cifra, entrambi con 10 punti all’attivo, Dusan Petkovic e Mathijs Desmet, il team veneto ha chiuso l’incontro con il 45% complessivo in attacco ma riuscendo a murare appena una volta in tre set l’attacco dei padroni di casa (contro le 5 murate vincenti della Itas).

Emma Villas pronta allo spareggio salvezza di Padova

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.