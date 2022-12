Robur Siena sconfitta anche a Gubbio: per la prima volta in questa stagione due ko consecutivi

04 dicembre 2022 a

La Robur cade (2-0) sul campo di un Gubbio molto efficace. I bianconeri perdono ancora e, per la prima volta in questa stagione, incappano nella seconda sconfitta consecutiva. Contro gli eugubini il Siena si è dimostrato avversario tecnicamente di spessore: d’altra parte in trasferta la Robur aveva sempre offerto grandi prestazioni tanto da collocarsi al secondo posto, proprio dietro al Gubbio nella speciale graduatoria del rendimento esterno. Ma la squadra di Braglia è sembrata, rispetto a quella di Pagliuca, una macchina con quattro ruote motrici. Una trazione integrale che si snoda lungo l’asse della tecnica, della tenacia, della determinazione, della cattiveria agonistica e dell’umiltà. Mentre i bianconeri hanno pagato le assenze.

Braglia non cambia: 3-4-1-2. Di Gennaro tra i pali, i tre davanti Portanova, Signorini e Bonini. A centrocampo Morelli e Corsinelli sulle fasce, intornio Rosaia e Bulevardi, Arena è alle spalle di Vazquez e Mbakogu. Il Siena risponde con un 4-4-2 coperto che gioca molto sulle ripartenze. Al 10’ sventola di Arena che sfiora la traversa. Al 21’ ci prova Bulevardi con un rasoterra in diagonale rasoterra che passa non lontano dal palo di destra di Lanni. Minuto 33’, traversone di Rosaia, colpo di testa di Vazquez, para Lanni. Passano 6 minuti combinazione Morelli, Arena, Morelli che fa una specie di scavino, salva sulla linea Raimo. Spingi che ti ri-spingi il Gubbio passa al 45’: Vazquez si conquista un calcio di punizione che poi trasforma in gol con un missile che buca la difesa e le mani del portiere firmando l’1-0. Secondo gol consecutivo in quattro giorni per l’argentino.

Pronti e via e nella ripresa si ricomincia con Arena che dopo due minuti viene atterrato da Riccardi, per l’arbitro è tutto regolare. La risposta del Siena al 17’ con un colpo di testa centrale di Castorani. Al 22’ colpo di testa di Arras, para Di Gennaro. Al 32’ il Gubbio sfiora il raddoppio: traversone di Arena, colpo di testa Bonini rimette al centro e Signorini tira a botta sicura, e sulla linea salva Belloni a portiere battuto. Arena continua a dare spettacolo e al 40’ va via in dribbling tra tre difensori, va via in velocità serve Toscano che a giro firma il 2-0.

Finisce qui. C’è spazio solo per l’applauso finale del pubblico e la corsa sotto la curva rossoblù dove centinaia di tifosi hanno ritrovato il sorriso e continuano a sognare. La Robur si lecca le ferite e adesso deve iniziare a farsi delle domande: il cammino in questo campionato resta positivo, ma nell’ultimo periodo ci sono stati troppi scricchiolii per la compagine di Pagliuca (squalificato e sostituito in panchina da Lelli).

