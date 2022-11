Volley Superlega, per l'Emma Villas Siena domenica la trasferta a Civitanova Marche per sfidare la Lube di Zaytsev e De Cecco

16 novembre 2022 a

a

a

La Emma Villas Aubay Siena ha ripreso questo pomeriggio i propri allenamenti al PalaEstra in vista della gara, valevole per l’ottava giornata di campionato di Superlega, che attende la squadra di coach Paolo Montagnani domenica 20 novembre a partire dalle ore 18 a Civitanova Marche contro la Cucine Lube di Ivan Zaytsev e Luciano De Cecco. Sia Siena che la Lube arrivano a questo appuntamento dopo aver perso la scorsa giornata di campionato. I senesi sono usciti sconfitti nella partita interna contro Modena, mentre la Lube ha perso 3-0 a Cisterna.

Emma Villas di nuovo in campo dopo la pausa forzata per Covid: in viale Sclavo arriva Modena

“Contro Modena – ha commentato il vicepresidente della Emma Villas Aubay Siena, Fabio Mechini – ci sono stati gli aspetti negativi del risultato finale e del nostro approccio al primo set. Gli aspetti positivi sono stati l’essere rientrati in gara, avere vinto il secondo set, avere lottato pure in seguito anche se purtroppo non siamo stati cinici né nel terzo né nel quarto parziale. Mi auguro che questo vissuto ci aiuti a fare meglio nei match che avremo da adesso fino alla fine del girone di andata”. Ancora Mechini: “Federico Pereyra purtroppo ha avuto un problema fisico nei giorni scorsi – afferma il vicepresidente del club senese. – Ci auguriamo che possa prendere parte già alla prossima gara che disputeremo a Civitanova Marche, noi faremo il possibile per averlo a disposizione”.

Emma Villas in campo contro Modena: per la prima volta i fratelli Ngapeth si sfidano da avversari

“Il risultato della Lube a Cisterna? Con il senno di noi possiamo dire di avere fatto contro la Top Volley una grandissima prestazione dato che rimangono nelle parti alti della classifica e hanno dimostrato di poter lottare e competere con le formazioni più importanti del torneo di Superlega. La Lube su quel campo è inciampata e ciò dimostra che se non giochi nelle migliori condizioni puoi perdere qualunque partita in questo campionato. È chiaro che è molto complicato che la Lube sbagli due partite consecutive”.

Emma Villas lotta a viso aperto contro Modena: per la sconfitta sono i dettagli a fare la differenza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.