Siena, Emma Villas sconfitta ma lotta a viso aperto con Modena: i dettagli fanno la differenza

14 novembre 2022 a

a

a

La Emma Villas viene sconfitta con l'onore delle armi tra le mura amiche del Palaestra da Modena (1-3), ma per larghi tratti dell’incontro se la gioca alla pari con Bruno, Earvin Ngapeth e gli altri campioni della Valsa Group. Strepitoso il secondo set, quello del momentaneo 1-1, nel quale Pinali mette giù 9 palloni e guida i senesi alla conquista del parziale. Nel terzo sono invece i dettagli a fare la differenza, e gli ospiti hanno la meglio solamente ai vantaggi (25-27). È molto lottato anche il quarto set, deciso da alcune giocate di Earvin Ngapeth (mvp dell’incontro) che permettono agli ospiti di fare festa per un successo prezioso.

Emma Villas in campo contro Modena: per la prima volta i fratelli Ngapeth si sfidano da avversari

Modena è partita con il turbo ma sul fronte senese Pinali ha esibito tutto il suo repertorio di colpi e di classe, trascinando Ricci, Raffaelli e Earvin Ngapeth. Un bello spettacolo che però non ha impedito che il primo parziale si chiudesse sul 15-25. Nel secondo set ai lampi di classe di Earvin Ngapeth si è aggiunto un ottimo comportamento dei biancoblù nel cambio palla. Ricci e Finoli si sono esibiti in salvataggi coraggiosi, una murata a due Raffaelli-Mazzone ha strappato applausi. Così Siena ha preso il volo sulle ali dell’entusiasmo e due giocate Petric, tra cui un ace, hanno aperto la via al 25-19 che ha rimesso tutto in parità.

Emma Villas di nuovo in campo dopo la pausa forzata per Covid: in viale Sclavo arriva Modena

Pinali anche nel terzo set si è confermato on fire tra pallonetti, giocate da seconda linea e giocate d'astuzia. Un muro di Mazzone per il 23-21 ha dato l'idea che il sorpasso fosse a portata di mano, invece Modena ha trascinato il match ai vantaggi (24-24) e se lo è aggiudicato per 25-27. Gli emiliani hanno tenuto in pugno l'inerzia anche nel quarto parziale, ma la Emma Villas non si è mai arresa fino a trovare il pareggio a quota 17. A questo punto, però, Earvin Ngapeth ha fatto la voce grossa spostando l'ago della bilancia in direzione ospite. I senesi non si sono arresi, hanno pareggiato sia sul 22-22 che sul 23-23, ma il 23-25 conclusivo ha sancito un 1-3 troppo punitivo per i Leoni del presidente Bisogno, che almeno un punto in classifica lo avrebbero meritato.

Giocatori positivi nel roster, la Emma Villas non può andare in trasferta a Padova

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.