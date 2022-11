Emma Villas Siena, i giocatori negativi al Covid rientrano in gruppo. Prosegue la prevendita per la partita contro Modena

06 novembre 2022 a

Lunedì 7 novembre la Emma Villas Aubay Siena riprenderà ad allenarsi. L’obiettivo è fissato a domenica 13 novembre quando al PalaEstra arriverà Modena per una sfida che prenderà il via alle ore 18. Questo weekend la squadra allenata da coach Paolo Montagnani non è potuta scendere in campo poiché nel team biancoblu, tra i giocatori della squadra, si sono riscontrati più di tre casi positivi al Covid. Niente match a Padova, dunque: alla Kioene Arena la sfida avrebbe dovuto giocarsi sabato a partire dalle ore 18,30. La Legavolley ha tuttavia già ricalendarizzato l’appuntamento: la gara verrà disputata l’8 dicembre a partire dalle ore 17 e sarà trasmessa in diretta RaiSport, come avrebbe dovuto esserlo anche la gara di questa settimana.

L'Emma Villas prepara la trasferta di Padova, sarà ancora diretta RaiSport

Quella contro Modena sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Superlega. C’è fiducia nel club senese di poter andare a disputare questa partita: alcuni dei giocatori che erano infatti stati colpiti dal Covid si sono negativizzati e potranno tornare da domani ad effettuare gli allenamenti in viale Sclavo. I senesi arrivano da una vittoria, centrata sabato scorso a Cisterna: 1-3 il risultato finale, con la squadra di coach Paolo Montagnani che è nella circostanza riuscita a ribaltare il risultato dopo avere perso il primo set dell’incontro. Si è trattato della prima vittoria in campionato per la Emma Villas Aubay, che in questo modo è riuscita a conquistare i primi tre punti della propria classifica. “Ci dispiace non aver potuto scendere in campo in questo fine settimana – è il commento del direttore sportivo della Emma Villas Aubay Siena, Gabriele Cottarelli. – Arrivavamo da una vittoria ed eravamo contenti di ciò che eravamo riusciti a far vedere a Cisterna, avendo anche grazie a quel successo qualche sicurezza in più. Purtroppo negli ultimi giorni abbiamo dovuto affrontare questo scenario e fare i conti con la situazione sanitaria e con alcuni contagi all’interno della nostra squadra. Ora comunque inizieremo a prepararci in vista della partita contro Modena. Non vogliamo certo piangerci addosso, questa situazione è toccata a noi ma dobbiamo subito guardare oltre e pensare ai prossimi appuntamenti”.

Giocatori positivi nel roster, la Emma Villas non può andare in trasferta a Padova

La prevendita è già attiva per la sfida contro Modena. Il biglietto per assistere alla gara potrà essere acquistato online sulla piattaforma CiaoTickets e in tutti i punti vendita convenzionati. I prezzi saranno gli stessi di quelli del match contro Piacenza. Il biglietto per il primo anello (numerato) ha il costo di 25 euro, se ridotto 20 euro. Il biglietto per il secondo anello (non numerato) ha il costo di 15 euro, se ridotto 10 euro. Le riduzioni si applicano a studenti, ragazzi dai 12 ai 18 anni e tesserati Fipav. Gli Under 12 potranno entrare gratuitamente ma dovranno prima provvedere al ritiro di un biglietto Junior. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta giovedì 11 e venerdì 12 novembre dalle ore 16 alle 19 e domenica 13 novembre, giorno del match, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 in poi. Durante l’incontro sarà attivo il servizio baby park per i bambini presenti, con l’animazione che sarà garantita da animatori professionisti.

Emma Villas, ha preso il via la prevendita per il match con Modena

