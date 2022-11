Siena, Emma Villas: giocatori positivi al Covid, slitta la trasferta a Padova

03 novembre 2022 a

Dopo la prima vittoria stagionale ottenuta nel Lazio dopo un filotto di sconfitte da zero punti in classifica, la Emma Villas si ferma e rimanda la prossima uscita al 13 novembre. Covid permettendo.

Tra due giorni, sabato 5 novembre, infatti, i biancoblù sarebbero attesi a Padova per una sfida con in palio punti pesanti per allontanarsi dai bassifondi della Superlega, ma un po' a sorpresa è arrivata la notizia che nelle fila senesi è stata registrata la positività di più di tre atleti. Trasferta in Veneto immediatamente rimandata a data da destinarsi e obiettivi agonistici spostati sulla prossima settimana, quando in viale Sclavo arriverà Modena, super potenza nazionale che sta però arrancando, al momento, in coda. Sempre che le positività siano sparite.

La novità stride con l'entusiasmo portato nell'ambiente dal successo esterno sul terreno di Cisterna Latina, e c'è rammarico per non poter sfruttare l'onda di adrenalina che i primi 3 punti del campionato hanno iniettato tra i Leoni biancoblù. Le ragioni della salute, però, non fanno sconti. Il centrale Fabio Ricci, tornando sull'ultimo match vissuto, commenta: "E' stata una vittoria molto importante dopo le quattro sconfitte nelle prime giornate di campionato. Anche se siamo ancora all’inizio, dovevamo per forza cominciare a fare punti". La casella dei punti nella graduatoria del massimo campionato italiano (e probabilmente mondiale) ha cancellato lo scomodo zero che la caratterizzava, ma adesso la Emma Villas dovrà rimanere alla finestra nel fine settimana e studiare cosa faranno le altre contendenti.

