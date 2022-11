Siena, Duccio Marsili conquista due medaglie nel pattinaggio ai campionati mondiali in Argentina

02 novembre 2022 a

Duccio Marsili conquista l’Argentina vincendo due medaglie d’argento ai Campionati del Mondo.

Il biancoverde in body azzurro, già medaglia oro ai World Game, ha conquistato il podio in due competizioni. Il primo argento arriva nella 1000 metri sprint in cui il mensanino ha condotto una grande gara arrivando fino alla finale, dove non è riuscito a superare il cinese Tsu-Cheng Chao. La seconda medaglia d’argento arriva, invece, nella 500 metri sprint: Duccio Marsili, dopo essersi confrontato con i migliori atleti del mondo, riesce a strappare la finale arrivando dietro solo al colombiano Andres Jimenez Torres.

Una grande soddisfazione per la Polisportiva Mens Sana 1871 che, ancora una volta, vede un suo atleta protagonista assoluto a livello mondiale, stavolta a Buenos Aires.

