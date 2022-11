Calcio serie C, allenamenti in vista della Vis Pesaro per la Robur Siena: Davide Arras torna in gruppo. Biglietti in vendita

01 novembre 2022 a

La Robur Siena lavora dopo il bel successo con il San Donato.

Allenamento mattutino, intenso e lungo con pomeriggio libero, per i bianconeri che si sono ritrovati al Centro sportivo di Quercegrossa. Presente durante tutta la seduta anche il presidente Emiliano Montanari il quale prima di recarsi dalla Prima Squadra ha voluto salutare al "Bertoni" la Primavera di mister Negro. La preparazione alla gara di sabato in casa della Vis Pesaro è iniziata con una prima fase di attivazione muscolare, corsa e poi torelli. Quindi allenamento tattico individuale con soluzioni di difesa e attacco. Al termine, il gruppo è stato diviso in due nuclei per la parte atletica di forza in palestra e di tecnica-tattica per reparto in campo. L'allenamento è terminato con una partitella a tema su due aree ridotte con l'utilizzo delle sponde. L’attaccante Davide Arras ha svolto tutto il lavoro con la squadra. Differenziato in palestra per Mora, De Paoli e Favalli. Domani di nuovo tutti in campo per una nuova seduta.

Intanto la società Vis Pesaro informa che sono disponibili i tagliandi validi per la gara Vis Pesaro-Siena (sabato 5 novembre 2022, stadio "Tonino Benelli" di Pesaro, inizio ore 14.30) in tutti i punti vendita Vivaticket ed online sul sito www.vivaticket.com. Costo del biglietto settore ospiti euro 14 oltre il diritto di prevendita (12 euro più commissioni per il ridotto riservato a donne, Under 15 cioè da 11 a 14 anni compiuti e Over 65 ovvero persone che abbiano già compiuto 65 anni; 1 euro invece più commissioni per bambini da 0 a 10 anni compiuti). I tagliandi resteranno in vendita fino a venerdì 4 novembre alle ore 19.

