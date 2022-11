Volley Superlega, Emma Villas Siena prepara la trasferta di Padova: sarà ancora diretta RaiSport

01 novembre 2022 a

Dopo la prima vittoria ottenuta in campionato la Emma Villas Aubay Siena ha iniziato a prepararsi per la prossima partita, valevole per la sesta giornata del torneo di Superlega. L’avversaria di giornata sarà la Pallavolo Padova. Il match verrà disputato sabato 5 novembre alle ore 18,30, la sfida verrà giocata alla Kioene Arena. Il team veneto ha appena centrato un successo in rimonta al tiebreak a Taranto, con 25 punti realizzati da Petkovic, 18 di Takahashi e 16 di Asparuhov.

Padova è in questo momento nona in classifica con 6 punti all’attivo mentre la Emma Villas Aubay Siena rimane dodicesima in graduatoria con 3 punti, quelli appena conquistati nella trasferta vincente a Cisterna di Latina. Un match che la squadra di coach Paolo Montagnani è riuscita ad aggiudicarsi in rimonta, dopo avere perso il primo set e ribaltando il punteggio finale sull’1-3 conclusivo. Anche la gara di Padova, come è stato per il match giocato a Cisterna di Latina, sarà trasmessa in diretta su RaiSport. “Siamo stati bravi nel match a Cisterna, non era certo una vittoria scontata o facile da ottenere – è il commento del vicepresidente della Emma Villas Aubay Siena, Fabio Mechini. – Eravamo in svantaggio nel secondo set, siamo stati bravi a uscirne vittoriosi. Abbiamo resistito, così come avevamo fatto in precedenza di fronte alle quattro sconfitte in un esordio di torneo difficile. La squadra ha giocato benissimo sul campo di Cisterna, che non dimentichiamoci è seconda in classifica. Abbiamo una squadra quasi completamente nuova, un roster profondamente modificato rispetto allo scorso anno. La cosa importante è dimostrare che cresciamo come gruppo e come squadra. I giocatori sono sempre i protagonisti, devono quindi essere consapevoli del loro potenziale e di ciò che possono fare”.

“Abbiamo visto a Cisterna un importante apporto che è stato fornito anche da parte di chi ha iniziato la sfida dalla panchina – sono ancora le parole di Fabio Mechini. – Il gruppo è stato gestito in maniera magistrale da coach Paolo Montagnani. Ciò ci dà la conferma che il gruppo c’è, dobbiamo solamente continuare a lavorare in questo modo. Adesso avremo un’altra partita importante sabato a Padova, poi avremo il match in casa contro Modena. Ad ogni gara dobbiamo cercare di fare punti contro qualunque avversaria. Padova ha appena ottenuto una bella vittoria in rimonta a Taranto. Si tratta quindi di una squadra che sa lottare, e quella veneta è una società abituata a disputare il campionato di Superlega. Ci aspetterà un’altra battaglia sportiva”.

