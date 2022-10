Basket Siena, derby Mens Sana-Vismederi Costone al PalaEstra

29 ottobre 2022 a

È arrivato il tempo del primo derby stagionale per la Vismederi Costone che domenica 30 ottobre, alle 20 dovrà affrontare la Mens Sana al PalaEstra di Siena. I gialloverdi hanno dovuto fare i conti con un calendario fin qui tosto, nel quale hanno avuto la peggio in casa con Prato e Castelfiorentino (le uniche due squadre fin qui imbattute insieme alla Virtus Siena) ma hanno potuto festeggiare le vittorie esterne con Arezzo e Agliana. La Mens Sana, dal canto suo, ha fin qui raccolto una vittoria in casa con Legnaia e tre sconfitte. Nella stagione scorsa entrambe le stracittadine se le era aggiudicate il Costone, vittorie che gli avevano poi permesso di staccare il pass per la C Gold.

“Sarà un derby molto diverso da quello dell’anno scorso. Siamo entrambe neopromosse ed abbiamo ambizioni molto diverse rispetto a un anno fa. Chiaramente, sappiamo che è una partita sentita da tutti e che il derby fa sempre storia a sé”. Queste le parole di David Fattorini, allenatore della Vismederi Costone, in fase di presentazione della sfida.

“In settimana – spiega ancora il tecnico – ci siamo dovuti innanzitutto riprendere dalla sconfitta con Castelfiorentino, dopodiché abbiamo lavorato per provare a risolvere i problemi che ci sono e affrontare al meglio la prossima partita”.

“Noi ci siamo subito scontrati con la realtà della C Gold, avendo affrontato tante squadre molto competitive, un avvio che ci può aiutare a costruire il giusto approccio al campionato” ha aggiunto ancora. Ancora non è tornata a sorridere l’infermeria che vede tanti giocatori acciaccati, ma di questo non vuole sentir parlare Fattorini: “Non abbiamo bisogno di alcun alibi. Gli alibi ci buttano giù mentalmente, ci tolgono entusiasmo e cattiveria e questa squadra non ne ha bisogno. Abbiamo qualche problemino fisico ma ci conviviamo: abbiamo uno staff medico importante e pian piano spero che torneremo definitivamente a vedere la luce”.

