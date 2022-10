Volley, Emma Villas a caccia dei primi punti in Superlega contro la Top Volley Cisterna

28 ottobre 2022 a

La Emma Villas Aubay Siena disputerà sabato pomeriggio la quinta partita del suo campionato e lo farà nel Lazio, contro la Top Volley Cisterna. I laziali hanno avuto un inizio di stagione spettacolare, con tre vittorie (0-3 a Milano, 3-0 in casa contro Taranto e 3-1 ancora in casa contro Padova) nelle prime quattro partite e con un match perso solamente al tiebreak a Trento. Sono 10 i punti conquistati fino ad ora dalla Top Volley Cisterna, che è seconda in classifica dietro a Perugia.

La gara di domani prenderà il via alle ore 18 e sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport.

“Si tratta di una squadra che ha grande fiducia – commenta il coach della Emma Villas Aubay Siena, Paolo Montagnani. – Un inizio di stagione migliore di quello che hanno realizzato non avrebbero potuto farlo. Sono vicini a un’ipotetica quota salvezza. Troveremo una squadra che sta giocando bene e che ha la massima confidenza. Per noi è stata una settimana di lavoro sugli aspetti che fino ad oggi non hanno funzionato al meglio, è stata anche una settimana di grande dialogo e ascolto perché in questi momenti si deve mantenere il focus sulle cose che possono portarci a miglioramenti”.

“Ai ragazzi ho detto tantissime cose – ha proseguito l’allenatore del team senese – e ho ascoltato ciò che hanno avuto da dirmi perché da loro possono arrivare gli spunti per migliorare. L’attacco nella pallavolo è il fondamentale dominante, quello porta dietro tutto. Siamo concentrati massimamente sul miglioramento di questo aspetto”.

Cisterna-Siena è anche la partita degli ex, da una parte e dall’altra: su una sponda pontina ci sono Rossi (a Siena nell’anno sportivo 2021-2022), Zanni (nel 2019-2020) e Mattei (nel 2018-2019 e nel 2021-2022); tre sono gli ex anche a Siena, Ngapeth (nel team laziale nel 2018-2019), Van Garderen (nel 2019-2020) e Raffaelli (nel 2021-2022). Nella massima serie c’è solo un precedente tra Latina e Siena e fu un 3-1 per i laziali, gara che venne disputata a Napoli, nella stagione 2018-2019.

Il calendario della quinta giornata del torneo di Superlega ha già visto disputare una partita, quella tra Itas Trentino e Civitanova terminata 2-3. A novembre invece si giocherà Perugia – Modena.

Domenica verranno invece disputate le sfide Milano-Verona, Piacenza-Monza e Taranto-Padova.

Cisterna partecipa ai campionati di Superlega per il ventesimo anno. La squadra è allenata dal modenese Fabio Soli, al secondo anno sulla panchina laziale e al contempo coach della selezione nazionale maschile estone. Il bomber è il croato Dirlic (nel suo palmares 3 scudetti in Slovenia e 3 in Croazia), coadiuvato dagli schiacciatori di posto 4 Kaliberda (il giocatore più esperto avendo militato in ben sei società del nostro campionato), Sedlacek e il giovane promettente turco Bayram.

Al centro oltre ad Andrea Rossi (al suo 14esimo anno in Superlega e ottavo a Latina) gioca l’australiano Zingel. Il tutto è ben orchestrato da Baranowicz, riconosciuto da molti come uno dei migliori palleggiatori del campionato, ormai alla sua 14esima stagione in Superlega.

