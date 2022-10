Siena, Emma Villas aspetta la corazzata Piacenza per conquistare i primi punti

22 ottobre 2022 a

a

a

La Emma Villas Aubay Siena ci riprova questa sera. Alle 20,30 al Palaestra se la vedrà con la Sales Bluenergy Piacenza, con l'obiettivo di fare punti dopo una partenza di stagione da quota zero dopo le prime tre impegnative gare giocate a Trento, in casa contro Perugia e a Milano.

Mechini vicepresidente Emma Villas: "Palaestra bellissimo palasport ma ora servono maggiori sicurezze"



Sarà la sfida tra i due opposti della Nazionale italiana prima campione d’Europa e poi campione del mondo poi, Giulio Pinali in maglia senese e Yuri Romanò (ex dell’incontro) in maglia piacentina. La Gas Sales Bluenergy arriva a questo appuntamento dopo il significativo successo casalingo, per 3-1, contro Trento: una vittoria che ha certificato quelle che sono le legittime ambizioni degli emiliani, che hanno allestito un roster da primissime posizioni della graduatoria. Solo per citarne un paio, ci sono Simon e Lucarelli. Con pallavolisti di questo talento e di tale qualità, non puoi non pensare allo scudetto come obiettivo da cercare di raggiungere.

Superlega, la Sir non sbaglia e passa 3-1 a Siena



Ha parlato di questa sfida il centrale della Emma Villas Daniele Mazzone: "Non bisogna sbagliare l’approccio perché nelle prime tre uscite di campionato il nostro primo set non è stato di livello. Abbiamo subìto immediatamente dei break importanti, che con le forti squadre che abbiamo incontrato diventa un gap difficile da andare a colmare. Anche una squadra così forte e competitiva come Piacenza può essere messa in difficoltà e può regalarti qualcosa se riesci a metterle pressione e a crearle insicurezze, non dobbiamo immediatamente darle un vantaggio perché altrimenti i nostri avversari possono andare sul velluto. Piacenza ha cambiato tanto nel mercato estivo, quindi forse deve ancora trovare l’amalgama migliore e le massime certezze nonostante la grandissima qualità della rosa".

Emma Villas ko a testa alta nell'esordio in Superlega

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.