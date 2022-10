Siena, tre atleti della Mens Sana ai Mondiali in Argentina

19 ottobre 2022 a

Duccio Marsili, Giuseppe Bramante e Gabriele Cannoni sono pronti a partire per l’Argentina. I tre atleti della Mens Sana, infatti, sono stati convocati dal ct della Nazionale italiana di pattinaggio corsa, Massimiliano Presti, per prendere parte ai Mondiali 2022 che inizieranno domani, giovedì 20 ottobre. I tre sono stati ricevuti dal presidente della Polisportiva, Antonio Saccone e dal direttore sportivo Gianluca Marzucchi per i saluti istituzionali, mentre domani scriveranno un nuovo capitolo della storia della loro disciplina. Ancora una volta la gloriosa società di viale Sclavo partecipa con i suoi atleti al più importante evento sportivo all’interno del panorama rotellistico mondiale, rappresentando un orgoglio non solo per la Mens Sana, ma per tutta la città.

“Sono orgoglioso – commenta Antonio Saccone – di annunciare ancora una volta la convocazione di tre nostri atleti ai Mondiali di pattinaggio corsa. Duccio, Giuseppe e Gabriele, sono tre ragazzi che hanno saputo sfruttare con grande talento le proprie capacità, calcando i palcoscenici più ambiziosi al mondo. Il mio ringraziamento va al loro impegno, che ogni giorno impiegano per migliorare e migliorarsi, dando il massimo per i colori biancoverdi. Un ringraziamento anche allo staff, all’allenatrice Laura Perinti e i suoi collaboratori: Giulia Soggiu e Jacopo Boldrini, che ogni giorno, con costanza, passione e impegno, fanno dei nostri atleti un’eccellenza internazionale”.

“Una grandissima soddisfazione – aggiunge Gianluca Marzucchi - poter creare questi eventi. Il saluto formale, in Presidenza Storica alla presenza del presidente, dello staff tecnico e di tutta la squadra in divisa ufficiale, ai compagni che partono per il Mondiale assoluto che si svolgerà in Argentina è sempre una grande emozione. Sono dieci anni consecutivi (escluso ovviamente l’anno di fermo per Covid) che il pattinaggio corsa della Mens Sana ha dei propri atleti convocati a un campionato iridato: questa è la testimonianza di come la scuola di questa disciplina stia facendo la storia. Quest’anno Giuseppe Bramante, Gabriele Cannoni e Duccio Marsili (oro ai World Games e oro agli Europei) rappresenteranno la Mens Sana,Siena e l’Italia con un grande orgoglio mio personale e di tutta la società”.

