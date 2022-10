Emma Villas di scena a Milano. L'ex Ishikawa: "Siena tappa fondamentale per la mia carriera"

16 ottobre 2022 a

La Emma Villas oggi (15 ottobre 2022) alle 15.30 è di scena sul campo della Allianz Milano per la terza giornata del campionato di volley Superlega. Nelle fila dei lombardi, tra i tanti campioni, milita un ex molto forte e temibile: Yuki Ishikawa, visto in maglia biancoblù nel 2018/2019.

Ishikawa carica l'Emma Villas: "Stiamo crescendo"

"Quello a Siena - racconta lo schiacciatore giapponese - è stato il mio primo anno da professionista ed è stato fondamentale per la mia carriera perché ha rappresentato il punto di partenza di tante altre esperienze. In quel momento non potevo fare la differenza, ma ho avuto la possibilità di crescere tanto. La città, poi, è bellissima, tanto quanto la società e i tifosi. Mi è piaciuto tutto. La partita di oggi per noi è molto importante, non siamo riusciti a vincere la prima sfida che abbiamo disputato in casa e quindi vogliamo rifarci in questa seconda occasione, per vincere e giocare al meglio. Non pensavo che potessimo avere un simile inizio di campionato, ma contro Monza, dopo il secondo set, abbiamo cambiato il ritmo e questo è molto positivo. Abbiamo vinto in quel caso affrontando una situazione molto difficile. E' stato un successo importante, ottenuto soprattutto di squadra. Mi piace giocare con i miei compagni”.

Ishikawa getta anche uno sguardo su Siena e sulle sue possibilità: "Ha giocato molto bene sia con Trento sia con Perugia. Ci sono elementi affiatati e il loro gioco è realmente da squadra. Un loro punto di forza è sicuramente il muro, sono molto bravi in questo fondamentale. E' ancora presto per avere chiara la situazione perché la stagione è appena iniziata, ma sicuramente ci metteranno in difficoltà. L’importante per noi è pensare a svolgere bene ciò che dobbiamo fare in campo, con pazienza”.

