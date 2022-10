Mens Sana pronta ad accogliere l'ala Niccolò Lazzeri

15 ottobre 2022 a

Nuovo volto in casa della Mens Sana, che sta facendo i conti con il livello della serie C Gold (due sconfitte in altrettante partite disputate) e con un'infermeria che annovera Dorin Buca, fermato dal riacutizzarsi di un infortunio al ginocchio patito durante la preseason, Tognazzi e Milano e dove, nelle ultime ore, ha fatto capolino pure Tommaso Bacci, alle prese con un guaio muscolare alla spalla che non lo aiuta a rendere al massimo sul campo.

In questo quadro, va a inserirsi, in prospettiva, il fatto che con il gruppo di coach Binella si sta allenando Niccolò Lazzeri, ala di 2 metri e 06, classe 2000. Dopo due stagioni in maglia Virtus Siena e Castelfiorentino in C Gold, aveva firmato in estate con la società di serie B dei Tigers Cesena, ma a causa di un problema fisico (al ginocchio) in via di risoluzione, non è mai sceso nella mischia e alla fine le due parti hanno rescisso il contratto.

Lazzeri è aggregato ai biancoverdi, ma prima di allenarsi con i suoi nuovi compagni per almeno un paio di settimane dovrà svolgere lavoro differenziato. “L’opportunità di aggiungerlo al nostro roster - commenta Riccardo Caliani, dg mensanino - è arrivata in maniera totalmente inaspettata. Il giocatore ha manifestato grande apprezzamento per il progetto e la struttura tecnica e di lavoro fisico che potevamo mettergli a disposizione: ha l’occasione di recuperare dai guai che lo hanno tormentato e poi di mettersi al servizio della squadra. Dal canto nostro aggiungiamo un elemento importante, anche se in un ruolo nel quale siamo coperti: credo comunque che possa tornarci molto utile, pur nel rispetto dei ruoli e delle scelte fatte in estate”.

Cresciuto nei vivai di San Giovanni Valdarno, Pistoia e Casale Monferrato, ha esordito in Piemonte in serie A2, passando poi a Cremona (B) e Cecina prima di approdare alla Virtus Siena e a Castelfiorentino. “Il suo è stato un percorso giovanile molto interessante – dice coach Pierfrancesco Binella, - ma ha avuto esperienze anche in serie C Gold. Ci permetterà ulteriori opzioni con quintetti più atipici e con varianti certamente interessanti dal punto di vista tattico e tecnico”.

