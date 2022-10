Siena, Mechini della Emma Villas: "Servono certezze per il palasport"

15 ottobre 2022 a

Domani, 16 ottobre 2022, la Emma Villas Siena sarà impegnata in Lombardia (ore 15,30) in casa della Allianz Milano, nelle cui fila milita lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa, ex di turno.



“Sarà una partita - spiega il vicepresidente biancoblù Fabio Mechini - da giocare a testa alta. Il valore degli avversari è senza dubbio buono, ma anche la nostra squadra è cresciuta molto nelle prime due giornate. I set vinti contro Trento e Perugia non portano niente in classifica, ma è stato importante vedere un processo di miglioramenti. Non dico che abbiamo giocato alla pari con quelle avversarie ma siamo sempre stati dentro alla partita. Ci rassicura l’intesa del palleggiatore con gli attaccanti, considerando che è un gruppo totalmente nuovo. Il primo obiettivo è evitare l’ultimo posto, se poi saremo più in alta ben venga. Siamo consapevoli di aver allestito una squadra interessante”.

Il dirigente della società senese ha parlato anche del Palaestra: “Mi auguro che la Superlega a Siena possa smuovere una città che ha tanto bisogno di tornare a gioire. Lo sforzo fatto dalla società è stato importante, adesso c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Parlo del pubblico, non solo i senesi e nel match contro Perugia abbiamo avuto tanti spettatori anche da Firenze e da Grosseto, ma anche a livello di infrastrutture. Il palazzetto è bellissimo, ma ha oltre 40 anni e in questo momento di passaggio dalla Polisportiva a Sigerico ha bisogno di certezze. Nelle prossime settimane dovrebbero iniziare i lavori di illuminazione. Servono tante piccole cose. Non sono senese ma è da dieci anni che frequento il Palaestra, quindi ormai lo sento mio, e mi danno fastidio le lamentele di chi viene da fuori su alcuni aspetti, come il freddo o la gestione delle toilette”.

