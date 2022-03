Gran Fondo Strade Bianche, a Siena anche gli amatori: percorsi e altimetria, ecco come funziona la gara di domenica 6 marzo

05 marzo 2022 a

a

a

Dopo il grande successo della Strade Bianche, dominate in lungo e in largo da Tadej Pogacar sabato 5 marzo, domani, domenica 6, a Siena è tempo di Gran Fondo Strade Bianche, la gara per i ciclisti amatoriali.

Strade Bianche, trionfo di Pogacar: arriva a Piazza del Campo dopo 50 chilometri di fuga solitaria

Quella di domani sarà la Gran Fondo Strade Bianche più bianca di sempre. Rispetto alla scorsa edizione infatti il percorso lungo è stato aggiornato: i chilometri salgono da 139 a 142 e i tratti sterrati da 8 diventano 10, con l’esordio del settore n° 5 di Serravalle e il n° 7 di Monte Sante Marie, quello dedicato a Fabian Cancellara, lo stesso che ogni anno fa la differenza nella gara dei professionisti. Si tratta di due settori lunghi e impegnativi, rispettivamente 10,7 e 11,5 chilometri, che regaleranno agli oltre 6000 iscritti nuovi scenari, scorci inediti ed emozioni uniche. Rispetto all’edizione passata ci saranno quindi oltre 22 chilometri in più di sterrati, per un totale di quasi 55 chilometri di strada bianca, il 38,5% del percorso. Dunque meno asfalto e più ghiaia, per un tracciato più tecnico ed esigente che rispecchia ancora di più la vocazione di questa gara e di queste terre. Dove ciò che conta davvero è pedalare assieme immersi nella bellezza dei paesaggi senesi fino al traguardo di Piazza del Campo. Due comunque i percorsi: il primo, appunto, lungo 142 chilometri, dislivello 2.250 m, dislivello (sterrato) 1285 m, coincide con quello della gara Women Élite; il secondo, lungo 86.8 chilometri di cui 21,6 di sterrato, dislivello 1.350 m, dislivello (sterrato) 545 m, coincide con il primo fino a Murlo dove si separa verso destra con un settore sterrato e una discesa fino a Monteroni d’Arbia, mentre gli ultimi chilometri sono gli stessi per entrambi i percorsi.

Video su questo argomento Strade Bianche, la caduta di Alaphilippe: il vento butta giù il gruppo e il francese vola per terra | Video

Ma chi può partecipare alla Gran Fondo Strade Bianche? La gara è aperta a tutti i tesserati Fci che abbiano compiuto 17 anni nell’anno solare nel caso del percorso Medio Fondo o che abbiano compiuto 19 anni nell’anno solare nel caso del percorso Gran Fondo.

Strade Bianche a Siena: l'altimetria, gli orari, la diretta tv e i favoriti. Duello Pogacar-Alaphilippe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.