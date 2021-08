La Robur torna tra i professionisti, Siena ripescato in Serie C

07 agosto 2021 a

a

a

Siena ripescato in Serie C. Con un comunicato sul proprio sito internet, la Figc ha infatti ufficializzato il ripescaggio di Latina Calcio 1932 Srl, Lucchese 1905 Srl, Fidelis Andria 2018 Srl e Acn Siena 1904 Srl, in Serie C. Il provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’apposito regolamento, emanato dal Coni stesso, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del Comitato.

Tre sconfitte e un pareggio in quattro partite: Pahars non è più il mister del Siena

Sul proprio sito la prima reazione dalla Robur: "Si tratta di una notizia che rende orgogliosa la società che ha sempre riposto la massima fiducia nella Federcalcio e ha atteso con serenità le decisioni del presidente Gravina - si legge in una nota - dopo aver osservato scrupolosamente tutte le normative per presentare la domanda di ripescaggio - si legge ancora nel comunicato -. I dirigenti bianconeri hanno subito condiviso con i tifosi, la città e le autorità istituzionali la gioia del ritorno della Robur tra i professionisti".

Covid, rinviata Siena-Sangiovannese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.