Olimpiade, Irene Siragusa record italiano con le azzurre nella staffetta 4x100

06 agosto 2021 a

a

a

Record italiano nella staffetta 4X100 nella prima Olimpiade della sua vita. Non è arrivata la finale, aver migliorato il tempo dei mondiali di Doha del 2019 non è stato sufficiente ad Irene Siragusa e le sue compagne di squadra, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana. Colle di Val d’Elsa, la sua città, è pronta comunque a festeggiarla “come merita”, come ha fatto sapere il Comune nel pomeriggio di ieri.

Il medagliere del 6 agosto: la classifica. Italia ottava con il record di sempre



Peccato che non sia arrivata la finale. Ma Irene Siragusa, la velocista con gli occhiali, non fa drammi: “Siamo felicissime di avere fatto un record italiano alle Olimpiadi”, ha detto alla Rai. Per poi, sui suoi canali social, raccontare le sue emozioni. “Record Italiano - ha scritto Irene - purtroppo non è bastato per passare in finale. None classificate alle Olimpiadi”. “Credo nella staffetta e nel suo potere - ha proseguito - credo a tutte le donne che sono qui con me. Ho messo il cuore e tutta l'energia che avevo in questa prima frazione che aspettavo da così tanto tempo che forse ancora non ho realizzato che ho corso un Olimpiade e finalmente sono anche io un Olympic Athlete”.

Incredibile oro per la staffetta 4x100: l'impresa di Patta, Jacobs, Desalu e Tortu

E siccome nulla accade per caso ma ognuno è artefice delle proprie conquiste, “destino mi raccomando… portaci in finale ai prossimi Mondiali” dice Irene già pensando al prossimo appuntamento. Nel 2022 ad Eugene, Oregon, Stati Uniti d’America. La corsa non è certo finita a Tokyo.

Derubato Zazzeri, argento nel nuoto all'Olimpiade: "Ridatemi i ricordi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.