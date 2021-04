Mens Sana Siena, nuovo innesto: Daniele Seguenti Monacelli

13 aprile 2021 a

a

a

La Mens Sana, fresca di qualificazione per la Poule A di serie C Silver dopo la vittoria in casa del Costone, ha deciso di potenziare il roster, in vista della seconda fase della stagione, e ha tesserato la guardia Daniele Seguenti Monacelli. Classe 1995, vanta diversi campionati in serie C Gold con le maglie di Fiorenzuola, Altamura, Perugia, Orobica Bergamo e Catanzaro, ma ha militato anche in B con Scafati.

Derby stracittadino al cardiopalmo, la Mens Sana espugna il campo del Costone (66-67)

“Per me è un onore poter indossare questa maglia e giocare per una piazza così importante – afferma l'esterno, – oltretutto in una fase in cui si lotterà per un obiettivo prestigioso. Ringrazio la società per avermi accolto in maniera calorosa, spero di far valere le mie qualità e di mettermi subito al servizio della squadra”.

Come è nato l'affare? “La scelta di intervenire proprio adesso sul mercato – spiega il direttore generale Riccardo Caliani – trae origine per prima cosa dalla decisione di iniziare il nostro campionato con il gruppo originario dopo la rinuncia di Matteo Perin, pur nella consapevolezza che il nostro assetto ideale avrebbe previsto un esterno con più punti nelle mani. L’accesso alla Poule A ci mette di fronte le formazioni migliori, forti e strutturate, cui si aggiunge una situazione fisica da monitorate per alcuni uomini chiave. Abbiamo dunque colto un’occasione che ci è capitata, cioè di aggiungere al roster un giocatore di grande qualità ed esperienza con requisiti, oltre che tecnici, anche morali, tali da garantirci un facile inserimento nel gruppo e un’integrazione rapida . Siamo felici che Daniele abbia deciso di venire a vestire questa maglia. Per lo stop della serie C in Umbria non aveva impegni e crediamo con lui di aggiungere un elemento con caratteristiche che in alcune partite abbiamo dimostrato di non avere”.

Il presidente Saccone: "Ammissione in C Silver motivo d'orgoglio"



“La qualificazione alla Poule A – commenta il presidente biancoverde Antonio Saccone – è un traguardo già molto importante, conquistato con grande impegno, dedizione e sacrificio di tutta la squadra e dello staff tecnico. Siamo di fronte adesso a una nuova fase, altrettanto importante, ma che affrontiamo con spirito costruttivo, in un percorso di crescita: queste sono le basi che ci hanno portato a tesserare un giocatore come Daniele Seguenti Monacelli, cogliendo un’opportunità e sempre nel rispetto della politica dei piccoli passi, che ci siamo dati fin dall’inizio della ripartenza della sezione basket”.

Mens Sana e Costone nel girone Terra: il via a fine mese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.