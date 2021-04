Tristan Vukcevic da Siena al top europeo col sogno Nba

12 aprile 2021 a

Tra i “figli di Siena” che si fanno onore nel grande e grandissimo basket, in questo momento la ribalta è tutta per Nico Mannion, erede di Pace Mannion e venuto alla luce alle Scotte quando il padre giocava nella Virtus, in B Eccellenza. Italiano di passaporto e già nel giro della Nazionale azzurra, all’ultimo draft Nba è stato scelto dai Golden State Warriors, ha fatto la gavetta nella franchigia satellite Santa Cruz Warriors ed è stato talmente convincente da essere ben presto richiamato in prima squadra, dove sta mettendo in luce tutto il suo talento di fenomeno 20enne.

Nico Mannion: "Vengo da Siena e sto vivendo il sogno Nba"



In Europa, però, c’è un altro ragazzo che sulla carta di identità ha scritto Siena e il cui nome fa sicuramente balzare il cuore in petto agli appassionati di grande pallacanestro: Tristan Vukcevic. Babbo Dusan, dal 2002 al 2004, è stato uno dei pilastri della Mens Sana del primo scudetto e delle Final 4 di Euroleague a Tel Aviv. In questa sua parentesi biennale in biancoverde, l’11 marzo 2003 ha festeggiato l’arrivo di Tristan, che proprio per questo è in possesso del passaporto italiano (per nascita), oltre a quelli serbo e greco (eredità del padre) e svedese (per la madre). A breve, potrebbe anche arrivarne uno spagnolo, visto che è una delle stelle del Real Madrid, e non con un ruolo da comprimario.

A 18 anni appena compiuti, Vukcevic junior ha contribuito alla vittoria dei blancos nel Clasico contro il Barcellona di domenica 11 aprile (85-87 in casa dei blaugrana) con 11 punti (0/2 da 2, 3/5 da 3, 2/2 ai liberi) e 4 rimbalzi in 21 minuti nella mischia. Tifosi delle merengues in delirio e Dusan orgoglioso del giovane senese di casa, che ha onorato la camiseta che lui stesso ha indossato prima di rispondere sì alla chiamata di viale Sclavo. Neanche a farlo apposta, Tristan sta già attirando le attenzioni della Nba.

