Costone, ancora alti e bassi ma Tognazzi è tornato al suo posto

La Vismederi Costone non si sgancia dalla possibilità di raddrizzare una stagione piegata dall'emergenza Covid e, sbancando il campo del Galli Terranuova, lancia segnali importanti.

Il primo è che, con il rientro di Vittorio Tognazzi, che segue quello del capitano Luigi Bruttini, ci sarà da vederne delle belle. Il secondo è che il vivaio gialloverde è una fucina di talenti, come conferma la prestazione di Dario Falsetti, 19 anni per 2 metri d'altezza, spesso in panchina a guardare le evoluzioni dei compagni, ma appena si è trattato di andare sul parquet e recitare un ruolo decisivo, lo ha fatto, dimostrando a coach Braccagni di essere una pedina su cui fare affidamento e trascinando il gruppo nell'inizio incerto e confusionario della sfida in terra aretina. Un terzo messaggio, questo non positivo, è che ci sono ancora black out in partenza e una mentalità da rivedere nell'approccio. Anche questa volta, è bastato prendere le misure e reagire per centrare il massimo risultato. Ma con la capolista Quarrata, la rimonta si è fermata a un passo dal miracolo. Evitando il buio dei primi minuti, probabilmente oggi i pistoiesi conterebbero un ko nel loro curriculum immacolato. Sono cose che fanno riflettere e vanno limate.

Intanto Vittorio Tognazzi, che fino a poco prima della palla a due a Terranuova era ancora in dubbio, commenta il suo ritorno nella mischia dopo uno stop più lungo del normale. "Rientrare dopo più di un mese di inattività per colpa del Covid - spiega la guardia costoniana - e dopo più di un anno dalla mia ultima partita giocata, non è stato facile. A dire il vero, sulla tenuta del fiato speravo in qualche cosa di più".

