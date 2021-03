Strade bianche a Siena, tra le donne vince Chantal van Den Broek-Blaak

06 marzo 2021 a

Chantal van Den Broek-Blaak, del Team Sd Worx, ha vinto la settima edizione della Strade Bianche Women Elite, la gara femminile riservata alle professioniste che, partendo dalla Fortezza Medicea di Siena, è arrivata in piazza del Campo dopo 136 chilometri sugli sterrati e le strade della provincia.

Ancora una volta, a fare la differenza è stata la salita di Fontebranda, tanto affascinante quanto ripida e dura. Sul traguardo finale nel cuore della città del Palio ha preceduto la campionessa italiana Elisa Longo Borghini, della Trek - Segafredo, e Anna van Der Breggen, anche lei del Team Sd Worx.





Questa dunque la classifica finale

1) Chantal van Den Broek-Blaak (Team Sd Worx) 136 km in 3h 54' 40" alla media di 34.773 km/h

2) Elisa Longo Borghini (Trek - Segafredo) a 7"

3) Anna van Der Breggen (Team Sd Worx) a 9"

4) Annemiek Van Vleuten (Movistar Team Women) a 11"

5) Cecilie Ludwig Uttrup (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) s.t.

Pochi secondi dopo aver tagliato il traguardo in una piazza del Campo insolitamente vuota a causa delle restrizioni sanitarie per il Covid, la vincitrice ha dichiarato: "Sono sorpresa, ma al tempo stesso veramente felice. Si tratta di una vittoria che nasce dal lavoro di tutta la squadra. Nel finale, quando ero davanti, ho ricevuto istruzioni dal team di non tirare. Non pensavo proprio di staccare Elisa Longo Borghini sull'ultima salita, ma ce l'ho fatta. Questo un giorno importantissimo per la mia carriera da ciclista".

