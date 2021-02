Siena, la Corte d'appello restituisce la vittoria di San Giovanni

08 febbraio 2021 a

In un momento difficilissimo per il Siena, che nelle ultime quattro partite ha incassato tre sconfitte (tra le quali quelle nei derby con Lornano Badesse e Sinalunghese) e un pareggio, un minimo barlume arriva dalla Corte sportiva d’appello nazionale, che oggi (8 febbraio 2021) ha accolto il ricorso bianconero contro la decisione di non omologare il risultato della partita del 20 gennaio sul campo della Sangiovannese,

I senesi, nell'occasione guidati in panchina dalla bandiera Stefano Argilli, avevano vinto per 2-1, ma ci fu un errore tecnico da parte del direttore di gara Claudio Campobasso di Formia , ovvero la mancata espulsione di Farcas per doppia ammonizione. L'anomalia durò per pochi secondi in pieno recupero e a risultato già acquisito, poi arrivò il fischio finale. La dirigenza aretina decise di fare ricorso per costruirsi una possibilità di evitare quel ko, e infatti il giudice sportivo decise che il confronto si sarebbe dovuto rigiocare. A questo punto, è stato il Siena a opporsi per difendere i 3 punti conquistati sul campo, con un contro-ricorso che, con la difesa dell'appassionato legale Massimo Carignani, è stato dibattuto oggi davanti alla Corte sportiva d’appello nazionale, composta da Italo Pappa (presidente), Fabio Di Cagno (componente relatore), Andrea Lepore (componente) e Carlo Bravi (rappresentante Aia), I bianconeri si sono visti dare ragione, con l'annullamento della decisione di far giocare di nuovo il match.

A questo punto, in attesa delle prevedibili azioni della Sangiovannese per cancellare la sconfitta e provare ad affidarsi ancora al campo, la classifica della serie D girone E diventa questa: Cannara 29; Trastevere 28; Aquila 1902 Lornano Badesse, Montevarchi 26; Tiferno Lerchi 25; Sporting club Trestina 24; Siena, Follonica Gavorrano 22; Sangiovannese 21; Pianese20; San Donato Tavarnelle, Foligno calcio 19; Calcio Flaminia 18; Sinalunghese 16; Ostia Mare Lido calcio 15; Montespaccato 13; Grassina 11; Scandicci (-2) 9

