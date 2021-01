Covid, Montomoli (Costone): "Ho i miei dubbi che il campionato riparta"

25 gennaio 2021 a

La Vismederi Costone sta programmando la ripresa dell'attività per la prima squadra e per tutte le formazioni giovanili, assicurando test anti-covid gratuiti a tutti i tesserati: tecnici, dirigenti, atleti e staff logistico. Gli unici che per il momento non potranno riprendere l’attività, sono i bambini del minibasket, fatta eccezione per l’annata 2009 (Esordienti). "Siamo molto dispiaciuti che i più piccoli siano penalizzati – dichiara il presidente gialloverde Emanuele Montomoli – ma responsabilmente e con criterio dobbiamo comprendere che le scelte federali hanno un senso e una logica. Chi sostiene il contrario evidentemente non ha ben compreso l’emergenza del momento. Ci sarà un tempo dove tutto rientrerà nella normalità, ma siamo ancora lontani. Anche sulla ripresa dei campionati senior e giovanili, da virologo rimango molto perplesso, nonché fortemente scettico. Ritengo che non ci siano le condizioni per una ripartenza a tutto tondo. Entro il 31 gennaio dovremo dare una risposta alla Fip Toscana sulla partecipazione al campionato di serie C Silver; ci siamo sentiti con tutti i responsabili delle altre società in videoconferenza ma sono davvero in pochi propensi a ripartire. Vedremo il da farsi".

