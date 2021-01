Siena, la Mens Sana ricomincia ad allenarsi

24 gennaio 2021 a

Con l’approvazione dei protocolli sanitari da parte della Fip, può riprendere l’attività della prima squadra della Mens Sana, iscritta al campionato di serie C Silver. Da domani (25 gennaio) sono in programma alcune sedute di lavoro singole, seguendo in maniera rigorosa i dettami anti Covid, che prevedono, fra l’altro, l’utilizzo di tamponi rapidi per l’accesso agli allenamenti.

“Siamo soddisfatti – commenta il coach Pierfrancesco Binella – di poter ricominciare quanto meno gli allenamenti. Il segnale è importante, anche se la situazione resta complicata. La Mens Sana è pronta, i ragazzi sono desiderosi come tutti di tornare all’attività sportiva e di riabbracciare, anche se virtualmente per il momento, i nostri tifosi. La speranza è che tutto proceda per il meglio e si possa ripristinare il calendario del campionato di serie C Silver quanto prima”.

