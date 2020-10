Rugby Sei Nazioni, Italia battuta dall'Inghilterra. Highlights e quinto cucchiaio di legno consecutivo | Video

31 ottobre 2020 a

a

a

Clicca qui per vedere gli highlights di Italia-Inghilterra.

Nel Sei Nazioni di rugby l'Italia perde ancora e si vede assegnare il quinto cucchiaio di legno consecutivo, il "trofeo" destinato all'ultima in classifica. Nella partita conclusiva del torneo gli azzurri hanno perso in casa 35-4 contro l'Inghilterra. Gli inglesi, tra l'altro, si confermano come gli unici mai battuti dagli azzurri. All'Olimpico l'Inghilterra passa nettamente e colleziona la 27esima affermazione contro la nostra nazionale che a sua volta nel torneo perde, nel complesso, da altrettanti incontri consecutivi. Una serie maledetta iniziata alla quarta giornata del 2015 dopo la vittoria contro la Scozia, a Edimburgo. Finirà mai la striscia nera dell'Italrugby? Clicca qui per vedere gli highlights di Italia-Inghilterra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.