Mens Sana e Costone Siena nel girone Terra

06 ottobre 2020 a

a

a

La Mens Sana e il Costone, da ieri sera (5 ottobre), conoscono il girone di serie C Silver in cui sono state inserite. Lo ha rivelato il direttore generale biancoverde, Riccardo Caliani, nel corso della conferenza stampa di questa mattina (6 ottobre) per la presentazione del rinnovato accordo tra la società di viale Sclavo e Chianti Banca. Le due senesi giocheranno nel raggruppamento Terra insieme a Dany Basket Quarrata, Laurenziana Firenze, Biancorosso Empoli, Folgore Fucecchio, Pallacanestro Empoli, Alberto Galli Terranuova. La Federazione, infatti, quest'anno ha deciso di dividere il quinto campionato in due gironi da otto squadre (l'altro è stato denominato Mare). La post season vedrà play off e play out incrociando le prime quattro (per la promozione) e le ultime quattro (per la salvezza) dei due gruppi.

Il calendario è ancora provvisorio, ma dovrebbe prendere il via tra il 31 ottobre e l'1 novembre. In tal caso, le senesi saranno in trasferta: la Mens Sana a Empoli (con la Pallacanestro) e il Costone a Terranuova.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.